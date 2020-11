TestFlight kent zijn oorsprong op de iPhone en is een tool om betaversies van apps te verspreiden onder gebruikers van apps. TestFlight is oorspronkelijk gemaakt door externe ontwikkelaars, maar werd al vrij snel door Apple overgenomen. Het is de officiële manier om apps voor iPhone, iPad en Apple Watch te testen. Op de Mac is TestFlight niet beschikbaar, maar daar zou zomaar verandering in kunnen komen.



‘TestFlight komt naar de Mac’

De informatie is afkomstig van The Verifier. De website heeft het lang niet altijd juist, maar toch vonden we het interessant genoeg om te melden. De website schreef al in april dat Apple aan een Mac-versie van TestFlight werkte en dat het tijdens de WWDC aangekondigd zou worden. Dat is niet gebeurt, maar nu hint de website erop dat het zijn opwachting maakt tijdens Apple’s aankomende event.

Het aankomende event wordt een belangrijk moment voor ontwikkelaars van Mac-apps. De daar aangekondigde Macs draaien namelijk op Apple’s eigen ontworpen chips, waardoor er voor ontwikkelaars veel werk is om alles geschikt te maken. Bovendien is het daardoor mogelijk om iPhone- en iPad-apps rechtstreeks op een Mac te draaien. Een Mac-versie van TestFlight is daarom helemaal geen verkeerde gedachte.

Voor ontwikkelaars is TestFlight van zeer toegevoegde waarde, omdat daarmee het betatesten een stuk toegankelijker wordt. Alles verloopt via Xcode (Apple’s programma voor het ontwikkelen van apps), dat het hele proces een stuk makkelijker maakt. Met een Mac-versie kunnen appmakers bovendien Mac-apps een stuk makkelijker testen en het kan ook helpen met vergroten van het aanbod.

Of de aankondiging daadwerkelijk gedaan wordt, weten we over een week. Lees ook onze verwachtingen voor Apple’s november-event, waarin we vooruitblikken op alles wat er mogelijk aangekondigd wordt.