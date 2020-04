iPhone SE 2020 is de nieuwe naam

Tot nu toe werden twee tijdelijke namen gebruikt voor het aanstaande toestel: iPhone SE 2 en iPhone 9. Uit informatie die iCulture ontving blijkt Apple echter voor een andere naam te hebben gekozen: het wordt de iPhone SE, die op basis van het productiejaar (2020) van zijn voorganger is te onderscheiden. Apple is intern klaar om met de verkoop te beginnen, zoveel is wel duidelijk. Inmiddels is via 9to5Mac meer informatie uitgelekt, waaronder de opslagformaten en kleuren.

Het toestel komt beschikbaar in de volgende opslagformaten:

64GB

128GB

256GB

Ook kun je kiezen uit drie kleuren:

Wit

Zwart

PRODUCT(RED)



Aankondiging vandaag verwacht

We verwachten dat Apple het nieuwe instapmodel vandaag al gaat aankondigen, waarschijnlijk via een persbericht.

Apple kiest dus voor dezelfde naam als het model uit 2016, maar er is wel het één en ander veranderd. Ten eerste is het scherm groter geworden: van 4 naar 4,7-inch. Ook is het uiterlijk anders: Apple heeft gekozen voor het design van de iPhone 8 maar met verbeterde specs. Uit de gelekte info konden we geen specs achterhalen, maar eerdere geruchten wezen op een A13-processor, 3GB RAM en ondersteuning voor CarKey. Volgens eerdere uitspraken van analist Ming-Chi Kuo gaat het om een vanafprijs van $399. In Nederland zou dat iets over de 400 euro zijn.

Verder is bekend dat er vijf beschermhoesjes beschikbaar komen: siliconenhoesjes in de kleuren zwart en wit en lederen hoesjes in de kleuren rood, zwart en middernachtblauw.

Met de komst van de iPhone SE 2020 zal de iPhone 8 overbodig worden en uit het assortiment verdwijnen, omdat deze momenteel veel duurder is, hetzelfde uiterlijk heeft, maar met minder goede specs.

Eerder ontvingen we vanuit de Nederlandse retailketens al aanwijzingen dat Apple op het punt staat om de iPhone SE 2020 aan te kondigen. Een van onze bronnen sprak over een verkoopstart in de tweede week van april. Net als de vorige iPhone SE is ook dit nieuwe model gericht op mensen die een beperkt budget hebben. De vorige iPhone SE uit 2016 bleef lange tijd in het assortiment en was vooral geliefd vanwege de lage prijs en het compacte formaat. Bij de iPhone SE 2020 kiest Apple voor een 4,7-inch scherm, waardoor het toch nog relatief compact oogt ten opzichte van huidige toestellen. Weliswaar was de iPhone XR ook een succesnummer, maar we hoorden toch vaak de kritiek dat het 6,1-inch scherm voor veel mensen wat te groot was.

Meer bewijs: Belkin-screenprotector

Apple liet zelf nog meer bewijs uitlekken: in de webshop verscheen een 4,7-inch Belkin screenprotector voor de iPhone SE, 7 en 8. Apple blijkt in de Amerikaanse online Apple Store alvast de productomschrijving te hebben aangepast, want de Nederlandse pagina noemt alleen de iPhone 7 en 8. De screenprotector werd ontdekt door Gijs van Laer en verspreidde zich vervolgens snel op Twitter.

Ook opmerkelijk is dat AppleCare+ voor de iPhone SE opeens terug in het assortiment is.