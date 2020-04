In een memo aan medewerkers heeft Apple’s retailbaas Deirdre O’Brien laten weten dat alle kantoren en alle Apple Stores “gesloten blijven tot begin mei”. Voor de meeste kantoormedewerkers was dat al een gegeven: veel kantoren van Apple zijn gevestigd in Santa Clara County en daar geldt een thuisblijfverplichting tot 3 mei. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kantoren van Apple Park en Infinite Loop. Niet-essentiële bedrijven moeten sluiten en medewerkers zijn verplicht om thuis te werken.



Ondertussen zouden Apple-engineers op afstand via FaceTime contacten onderhouden met leveranciers in China, om de ontwikkeling van nieuwe producten toch in goede banen te leiden. Normaal gesproken vliegen de engineers naar China, om direct met productieteams te overleggen in de fase van prototyping en verificatie. Daarna kan de massaproductie beginnen. Sommige medewerkers zouden nu bij hoge uitzondering prototypes mee naar huis krijgen.

Adviezen van lokale overheden

Volgens O’Brien zoekt Apple naar meer flexibiliteit voor ouders, nu ook de kinderen lange tijd niet naar school kunnen. Verder geldt het gebruikelijke; Apple houdt de lokale omstandigheden nauwlettend in de gaten. Een beslissing om de Apple Stores weer te heropenen zal volgens de topvrouw gebaseerd zijn op grondig onderzoek en Apple zal zich daarbij baseren op de adviezen van de lokale overheden en gezondheidsexperts.

Alleen in China zijn de 42 Apple Stores inmiddels weer open, maar alleen voor verkoop en service. Er worden momenteel geen Today at Apple-sessies gegeven. Op 14 maart besloot Apple om alle winkels buiten China wereldwijd te sluiten.

Eerder was Apple van plan om in de eerste helft van april sommige Apple Stores weer te heropenen, nadat president Trump plannen opperde om rond die tijd de Amerikaanse economie weer op gang te brengen. Dat lijkt echter niet door te gaan: in de VS blijven de winkels in ieder geval tot begin mei dicht en we verwachten dat dat ook in de meeste Europese landen het geval zal zijn.

Heb je Apple’s support nodig, dan kun je dat online regelen. En voor je aankopen kun je terecht in de online Apple Store.