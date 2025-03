Bij elke generatie nieuwe iPhone gaan er geruchten over dat de camera nog beter wordt, zo ook bij de nieuwe iPhone 17 (Pro). Er zijn al diverse geruchten over de iPhone 17-camera geweest en daar kunnen we er nu weer eentje aan toevoegen. Zo meldt een geruchtenlekker nu dat de iPhone 17 Pro (Max) een flinke upgrade gaat krijgen aan het cameramechanisme wat betreft het maken van video’s. Je zou met de iPhone 17 Pro-modellen tot 8K kunnen filmen, in tegenstelling tot de 4K waar de iPhone 16-serie het mee moet doen.

‘iPhone 17 Pro kan video’s vastleggen in 8K’

Op het Chinese Weibo heeft lekker Fixed Focus Digital een inkijkje gegeven in de functionaliteiten van de camera van de nieuwe generatie iPhone. Natuurlijk is het altijd afwachten of de lekkers het bij het juiste eind hebben, maar bovengenoemde had de Desert titanium-benaming en de naam van de nieuwe iPhone 16e ook al goed voorspeld. Hierdoor is de betrouwbaarheid al wel een stuk hoger dan bij andere lekkers.

Waar de iPhone 16 nog een 12-megapixel telelens heeft, krijgt de iPhone 17-serie naar verwachting een flinke upgrade naar een 48-megapixel telelens. Hierdoor wordt het mogelijk om met alledrie de camera’s video’s vast te leggen in 8K.

Vorig jaar gingen er ook al geruchten dat Apple de iPhone 16 Pro wilde gaan uitrusten met een camerasensor die 8K video’s mogelijk zou maken. Maar dit werd op het laatst toch geschrapt, mogelijk omdat de telelens nog geen 48-megapixel lens had. En met de 12-megapixellens is de resolutie niet hoog genoeg om filmen in 8K mogelijk te maken. Aangezien de telelens dit jaar ook 48-megapixel krijgt (en je dan dus ongeacht de lens in een hogere resolutie kunt filmen), zou Apple daar dit jaar wel voor kiezen.

Een nadeel van filmen in 8K is dat de videobestanden automatisch ook meteen veel groter worden. Wellicht dat Apple dit jaar dan ook eindelijk de 2TB-optie toe gaat voegen aan de iPhone 17 Pro-modellen én dat 256GB de standaard gaat worden voor beide formaten. Er gaan al jaren geruchten dat 2TB er als extra optie bij komt, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Hoewel de speculaties rondom de iPhone 17 Pro (Max) volop gaande zijn, duurt het toch nog wel een aantal maanden voordat deze toestellen aangekondigd gaan worden. Gebruikelijk kondigt Apple de nieuwe iPhone’s aan tijdens een event in september.

Wil je in de tussentijd goed op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom de nieuwe iPhones van 2025, lees dan vooral ook eens de overzichtspagina.