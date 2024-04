Afgelopen november schreven we al over het nieuwe project van Jony Ive. Het is een van de vele projecten om een opvolger voor de smartphone te ontwikkelen – en uiteraard komt daar veel kunstmatige intelligentie aan te pas. Veel details zijn er nog niet bekend over het apparaat, maar we weten wel dat het er niet als een smartphone uit zal zien. Het uiteindelijke product zal waarschijnlijk meer lijken op de Humane AI-in, waar Altman al in investeert. Toen het nieuws over een mogelijke samenwerking tussen Ive en Altman afgelopen najaar voor het eerst opdook, waren de gesprekken nog in een vroeg stadium en zou er nog niets definitief zijn afgesproken. Inmiddels hebben Ive en Altman de samenwerking officieel gemaakt, meldt The Information. De volgende stap is het vinden van financiering.

Jony Ive springt op de AI-trein

OpenAI zou een deel van het project kunnen financieren. Het duo heeft ook gesprekken gevoerd met Masayoshi Son, CEO van Softbank. Andere potentiële investeerders zijn het Emerson Collective (een investeringsorganisatie opgericht door de weduwe van Steve Jobs) en Thrive Capital (investeerder in Open AI).

Ive verliet in 2019 zijn rol als hoofdontwerper van Apple. Zijn vermoedelijk laatste taak was het redesign van de 24-inch iMac, die in 2020 verscheen. Met zijn eigen bedrijf LoveFrom voert hij designopdrachten uit voor diverse opdrachtgevers. In 2022 stopten Apple en Ive hun samenwerking definitief. Ive heeft in de tussentijd verschillende opdrachten uitgevoerd, onder andere voor AirBnb en het Britse koningshuis, maar het heeft nog niet geleid tot een tastbaar nieuw consumentenproduct zoals we van Apple gewend zijn. Het project waar hij nu mee bezig is, zou wel eens een concreet product kunnen opleveren.

Ive zou in september vorig jaar al hebben gesproken met de CEO van Softbank over een mogelijk AI-apparaat. Ook zou hij brainstormsessies hebben gehouden in zijn studio in San Francisco over een consumentenproduct met OpenAI-technologie, waarin wordt gesproken over de vorm en functionaliteit van een dergelijk product.

De Humane AI Pin is al eerder door voormalig Apple-medewerkers gemaakt.

Zoals bekend heeft Apple ook grootse plannen met AI en wordt later dit jaar bijna elk onderdeel van Apple’s hardware, software en diensten voorzien van AI-functies. Tot een botsing met Ive zal dat waarschijnlijk niet leiden: het product dat Ive aan het ontwikkelen is zal waarschijnlijk gericht zijn op een kleine, fanatieke doelgroep, vergelijkbaar met de Humane AI-pin. Rondom deze start-up van twee ex-Apple-medewerkers hing jarenlang een mysterieuze mist, omdat niemand wist wat voor product er nu eigenlijk werd ontwikkeld. Het bleek uiteindelijk een soort clip voor je kleding, zonder schermpje.