Hoewel je al jaren geen iPhone-oplader meer bij een nieuwe iPhone krijgt, levert Apple wel nog altijd een laadkabel mee. Dat is nu nog altijd een standaard Lightning-kabel, maar dit jaar wordt het met de iPhone 15 anders. Allereerst krijg je er een usb-c-naar-usb-c-kabel bij, omdat de Lightning-poort verdwijnt. Maar als we de geruchten mogen geloven, grijpt Apple de gelegenheid aan om meer te veranderen bij de meegeleverde laadkabel van de iPhone 15.



‘iPhone 15 laadkabel gevlochten en gekleurd’

Geruchtenlekker @MajinBuOfficial deelt op X (Twitter) een reeks foto’s van de mogelijk gelekte laadkabel van de iPhone 15. Ook andere bronnen zeggen dat de iPhone 15 geleverd gaat worden met een passende gekleurde laadkabel, voorzien van een gevlochten draad. Er zijn foto’s verschenen van een roze, blauwe, zwarte, paarse en gele versies, al zeggen bronnen dat Apple alleen de witte, zwarte, gele, paarse en oranje versies uit gaat brengen.

Er is een aantal dingen dat opvalt aan deze kabels. Allereerst dat het gaat om usb-c-naar-usb-c-versies. Het is zo goed als zeker dat Lightning gaat verdwijnen en plaats maakt voor usb-c, dus het is logisch dat Apple ook een andere kabel meelevert. Het tweede dat opvalt is dat het dus om een gevlochten kabel gaat. Apple maakt wel al gevlochten usb-c-kabels en levert die standaard mee met recente iPads. Maar bij de iPhone krijg je momenteel nog een gewone kabel. Het voordeel van de gevlochten versies, is dat deze minder snel stuk gaan.

Gekleurde kabels lijken op die van HomePod mini

Het derde dat opvalt, zijn de kleuren. Apple heeft al witte en zwarte oplaadkabels en verkoopt deze ook los. Apple heeft ook al ervaring met gekleurde versies van dergelijke kabels. De MagSafe-naar-usb-c-kabel die je bij recente MacBooks krijgt, heeft ook dezelfde kleur als de desbetreffende MacBook. De kleuren die nu op de foto’s te zien zijn, komen echter meer overeen met de gekleurde kabels van de HomePod mini. Ook die kabel is er in het oranje, geel en blauw, al hebben die maar één usb-c-uiteinde. Het andere einde zit in de HomePod mini vast.

Het is dus nog even de vraag of de gekleurde kabels op de foto’s daadwerkelijk nieuwe laadkabels van de iPhone 15 zijn of dat het gaat om aangepaste HomePod mini-kabels. Maar aangezien Apple de laatste tijd vaker matchende gekleurde kabels meelevert, zou het ons niet verbazen als dit ook bij de iPhone gaat gebeuren.

Er zijn ook al geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 15. Voor de standaardmodellen worden roze, groen en geel genoemd, naast eventueel een lichtblauwe kleur en de standaardkleuren middernacht, sterrenlicht en rood. Voor de Pro-modellen wordt gesproken over blauw, zilver, spacegrijs of spacezwart en titaniumgrijs. Of die ook een matchende gekleurde laadkabel krijgen, is nog niet helemaal duidelijk.