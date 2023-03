Volgens een tweet van analist Ming-Chi Kuo gaat Apple de nabijheidssensor van de iPhone verwerken in het Dynamic Island, in plaats van ernaast. Bij de huidige iPhone 14 Pro is de nabijheidssensor te vinden onder het scherm, buiten het Dynamic Island. Als hij bij de iPhone 15-modellen wordt geïntegreerd in het Dynamic Island wil dat overigens niet zeggen dat dit gebied groter wordt. Er zijn volgens Kuo vrijwel geen uiterlijke wijzigingen te zien. De nieuwe module heeft volgens eerdere geruchten de codenaam ‘Sphinx’ gekregen.



IQE將取代聯亞,成為iPhone 15系列的proximity sensor的磊晶晶圓 (epi wafer) 獨家供應商。所有iPhone 15機型雖均採用與iPhone 14 Pro機型相同的動態島設計,但差別在於iPhone 14 Pro將proximity sensor放置屏下/在動態島外,而iPhone 15系列則在動態島面積幾乎沒有變化下,將proximity… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

De nabijheidssensor meet of de iPhone tegen het oor wordt gehouden. Bij een telefoongesprek wordt dan het scherm uitgeschakeld, zodat je geen felle verlichting bij je oog hebt. Het verschuiven van de sensor zou te maken kunnen hebben met verbeteringen in Face ID , maar dit verandert de functionaliteit van het Dynamic Island niet. Mogelijk heeft het vooral te maken met kostenbesparingen. Kuo heeft vernomen dat Apple -toeleverancier Finisar de nabijheidssensoren leveren. Ze hebben ook andere specs: ze gaan van een golflengte van 1380nm naar 940nm. In dit geval betekent een kleiner getal niet dat de kwaliteit minder is. Een kleinere golflengte zou zelfs voor een betere performance moeten zorgen.

Het vernieuwde Dynamic Island met ingebouwde nabijheissensor (proximity sensor) geldt voor alle iPhone 15-modellen die in september worden verwacht. Andere schermfuncties zoals het always on-display en ProMotion voor vloeiender beelden zullen waarschijnlijk alleen op de Pro-modellen te vinden zijn.

Een opsomming van alle verwachte eigenschappen van het iPhone 15-scherm vind je in ons overzicht.