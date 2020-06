Als je je iPhone bij je oor houdt, hoort je scherm uit te gaan. Wat kan er aan de hand zijn, als het iPhone-scherm niet uit gaat tijdens het bellen? In deze tip vertellen we je over mogelijke oorzaken en oplossingen.

iPhone-scherm gaat niet uit

Vlak boven het iPhone-scherm zit een speciale nabijheidssensor, die detecteert of je de iPhone tijdens het bellen bij je hoofd houdt. Is dat het geval, dan wordt het scherm tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat je met je hoofd functies op het scherm aanraakt. Maar het kan ook gebeuren dat het scherm niet wordt uitgeschakeld en dan zijn er een paar oorzaken die we hieronder met je langslopen. Gaat het scherm ook in andere situaties niet uit, dan is waarschijnlijk je iPhone vastgelopen.

Met deze functie kun je trouwens ook goed zien of iemand een nep-telefoongesprek voert. Krijgt iemand een telefoontje en blijft het scherm tijdens het bellen continu aan, dan probeert die persoon waarschijnlijk met een smoes weg te komen uit een gesprek of vergadering.



Je houdt de iPhone niet goed vast

Steve Jobs zei het al: “You’re holding it wrong!” Het ging daarbij om antennagate, waarbij gebruikers hun toestel iets te fanatiek met hun handen omklemden tijdens het bellen. Daardoor viel de ontvangst weg.

Maar als het scherm tijdens het bellen niet uitgaat, kan er ook sprake zijn van verkeerd vasthouden. Misschien houd je de iPhone te ver van je gezicht. Je ziet dit wel eens in tv-series, waarbij de hoofdpersonen hun iPhone op de speaker hebben staan, zodat iedereen kan meegenieten van het gesprek. In dat geval blijft het scherm gewoon actief. Er wordt immers geen oor of hoofd gedetecteerd door de nabijheidssensor. Misschien houd je de iPhone op z’n kop of gekanteld, waardoor de sensor je oor niet goed kan detecteren.

Probeer de iPhone wat meer op de standaardmanier vast te houden en check dan of het scherm nog steeds niet uitschakelt.

Scherm gaat niet uit door softwareprobleem

Een iPhone is in feite een computer en kan net als elke andere computer gek gedrag gaan vertonen. De sensor krijgt geen signaal meer door dat je aan het bellen bent met het toestel tegen je oor, waardoor het scherm niet de opdracht krijgt om uit te schakelen. Wat altijd kan helpen is je iPhone herstarten, om te kijken of dat het probleem oplost. Het kost je minder moeite dan naar de Apple Store gaan om vervolgens de bekende woorden te horen: “Heb je je toestel al een keer opnieuw gestart?”

De sensor is kapot

Natuurlijk kan ook de nabijheidssensor kapot zijn. Je kunt vrij makkelijk controleren of de lichtsensor van je iPhone niet goed werkt. Het enige wat je moet doen is iemand bellen. Zodra de telefoon wordt opgepakt dek je met je hand de bovenkant af, dus het gedeelte waar de frontcamera zit. Gaat het scherm dan uit, dan weet je in ieder geval zeker dat de sensor nog prima werkt. Blijft het scherm aan? Dan is er mogelijk iets mis met de sensor.

iPhone laten repareren

We hopen natuurlijk dat het probleem gemakkelijk op te lossen was door de iPhone anders vast te houden of door je toestel even opnieuw te starten. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je er beter even naar laten kijken. Dat kan bij de Apple Store of bij een van de erkende Apple-reparatiepartners, zoals Amac en CARD Services. Je kunt met Apple Support contact opnemen via de telefoon, chat en andere kanalen. Daarna kun je zelf bepalen of je een afspraak met de Genius Bar maakt, of je iPhone bij een andere partij laat nakijken en repareren.

Is je iPhone minder dan een jaar oud, dan kun je het toestel kosteloos laten repareren onder garantie. In het jaar daarna kun je je nog beroepen op het Europees consumentenrecht, maar daarvoor moet je wel terug gaan naar de winkel waar je het toestel oorspronkelijk had gekocht. We hebben een uitgebreid uitlegartiel gemaakt over het onderwerp iPhone-garantie.

Heb je geen garantie meer, dan kun je dit probleem uiteraard laten verhelpen bij Apple zelf, een van de servicepartners of een onafhankelijke reparateur. In onze tip over iPhone-reparaties lees je er alles over.