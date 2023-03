Een moord oplossen en proberen de dader eerder te ontmaskeren dan je vrienden. Dat is het doel van Cluedo, het bekende bordspel van Hasbro. Deze game is nu te vinden in Apple Arcade.

Cluedo bij Apple Arcade

Bij Hasbro-games op de iPhone gaat het meestal om dure apps, waarbij je voor elk extraatje moet bijbetalen. Het is dan ook opmerkelijk dat Hasbro erin heeft toegestemd om Cluedo via Apple Arcade uit te brengen. Dat betekent: onbeperkt gratis spelen zonder reclame en dat is een stuk prettiger, als dit bordspel vaste prik voor jou is tijdens een gezellige avond met vrienden. Het enige is dat je wel abonnee van Apple Arcade moet zijn, maar daarna staat alles tot je beschikking. Ben je geen abonnee, dan kun je de koopversie van €5,99 aanschaffen maar dan zul je voor elk onderdeel van het spel weer €7,99 moeten neertellen en de ultieme bundel met alle onderdelen kost zelfs €41,99 extra! Voor dat geld kun je heel wat maanden abonnee zijn van Apple Arcade, waarmee je toegang hebt tot veel meer games.



Cluedo: Hasbro’s Mystery Game+ is een speciale variant van het moodspel, dat al meer dan tachtig jaar oud is maar spelers nog steeds blijft fascineren. Het idee ontstond in de jaren veertig en is vrij simpel uit te leggen: je moet achterhalen wie in welke kamer met welk wapen een moord heeft gepleegd. Kies bijvoorbeeld de Tudor-villa, het vampierslot, een Egyptisch avontuur in een vervallen ruïne, een moord in de Moord-Express in de stijl van Agatha Christie of misschien een Sherlock-mysterie? Het kan allemaal. In de iOS -versie heb je een persoonlijk notitieblok om je vermoedens op te schrijven. Je kunt op de iPhone en iPad in je eentje spelen tegen de computer, of lokaal samen spelen in de online multiplayer-modus.

De Apple Arcade-versie van Cluedo beschikt over 10 verschillende varianten van het speelbord, zodat je veel meer kunt variëren dan met de standaardversie die in een doos wordt verkocht. Het principe is steeds hetzelfde: zes verdachten, zes wapens en negen kamers, maar slechts één antwoord. Je gooit de dobbelstenen en start je onderzoek. Geen Apple Arcade-abonnee? Dan vind je hieronder de koopversie. We hebben bovendien een overzicht met nog meer leuke bordspellen voor de iPad.