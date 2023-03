We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+ vanaf woensdag: The Big Door Prize

Let op: pas te zien vanaf woensdag 29 maart 2023, dus nog niet dit weekend. Na de hevig door Apple gepromote Ted Lasso-afleveringen van vorig weekend, is het bij Apple TV+ nu tijd voor een serie die wat minder marketingbudget heeft gekregen: The Big Door Prize. Als je er niet bovenop zit als Apple TV+ fan, zou je deze serie zomaar over het hoofd kunnen zien.

Deze komedieserie met Chris O’Dowd (The IT Crowd) gaat over een machine die opeens in de supermarkt van een klein dorpje verschijnt. De machine blijkt de toekomst te kunnen voorspellen van mensen die ernaar kijken. Dit zorgt ervoor dat veel mensen hun eerdere levenskeuzes nog eens goed overdenken. Gebaseerd op het gelijknamige boek van M.O. Walsh. We zien verder Gabrielle Dennis, Damon Gupton en Josh Segarra in belangrijke rollen. De eerste afleveringen zijn nu te zien, de rest volgt daarna wekelijks vanaf 5 april tot en met half mei. In totaal zijn er 10 afleveringen.

Bekijken: The Big Door Prize

Up Here

Te zien bij: Disney+

Komische serie met muziek van het duo achter Frozen, met Mae Whitman (Parenthood, Good Girls) in de hoofdrol. Gaat over een ontluikende liefde in New York aan het einde van de jaren negentig.

Ringo, gloria y muerte (S01)

Te zien bij: Disney+

Na een reeks wurgcontracten arriveert de beste zwaargewicht bokser van Argentinië, Oscar ‘Ringo’ Bonavena in 1976 in Nevada, waar hij zijn carrière nieuw leven wil inblazen. Zonder het te beseffen, raakt Ringo betrokken bij de criminele praktijken van Joe Conforte, die hem een zonnige toekomst belooft. Van die toekomst komt echter niets terecht, net zo min als van de beloofde revanche op Ali, aangezien Ringo drie maanden later dood zou worden aangetroffen.

Johnny

Te zien bij: Netflix

Na een gerechtelijke uitspraak moet een ex-crimineel aan het werk in een hospice waar hij een sympathieke priester ontmoet die zijn leven verandert.

Waco: American Apocalypse (S01)

Te zien bij: Netflix

Deze documentaireserie bevat nooit eerder vertoond materiaal van de notoire 51 dagen durende impasse tussen federale agenten en een zwaarbewapende, religieuze groep in 1993.

The Night Agent (S01)

Te zien bij: Netflix

Een waakzame FBI-agent heeft nachtdienst bij een noodnummer en krijgt een telefoontje waarmee hij in een gevaarlijke samenzwering rond een mol in het Witte Huis belandt.

Gotham Knights (S01)

Te zien bij: HBO Max

Een team van bijeengeraapte voortvluchtigen komt erachter dat een groter kwaad Gotham City bedreigt en ze moeten samenwerken om de nieuwe generatie redders van de stad te vormen: de Gotham Knight

The Man from U.N.C.L.E.

Te zien bij: HBO Max

In deze swingende, sexy retrothriller van Guy Ritchie (Lock, Stock & Two Smoking Barrels, Snatch), geïnspireerd door de cultserie uit de jaren ’60, moeten CIA-agent Napoleon Solo (Henry Cavill, Superman) en KGB-agent Ilya Kuryakin (Armie Hammer, The Lone Ranger) hun onderlinge naijver opzijschuiven om een gezamenlijke missie te ondernemen tegen een mysterieus internationaal misdaadkartel. Deze neofascistische organisatie wil het fragiele evenwicht van de Koude Oorlog destabiliseren door de verspreiding van nucleaire wapens en technologie. De enige troef waarover het duo beschikt, is Gaby (Alicia Vikander, Ex Machina), de dochter van een verdwenen Duitse wetenschapper. Zij vormt de sleutel om de criminele organisatie te infiltreren en ze moeten racen tegen de klok om hem te vinden en een wereldwijde catastrofe te voorkomen.

Perfect Addiction

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een succesvolle bokstrainer ontdekt dat haar vriend, een regerend kampioen, haar bedriegt met haar eigen zus. Ze zint op wraak door de enige man te trainen die hem kan onttronen: zijn aartsvijand Kayden.

Sicario: Day of the Soldado

Te zien bij: Cinemember

‘Soldado’ speelt zich af na de gebeurtenissen uit ‘Sicario’ en volgt infiltrant Alejandro Gillick en CIA-agent Matt Graver. De Mexicaanse drugsoorlog heeft zich verder verspreid waarbij terroristen over de Amerikaans-Mexicaanse grens verplaatst worden. Matt krijgt van hogerop de taak om in te grijpen.

Easter Sunday

Te zien bij: Pathé Thuis

Joe reist met zijn zoon naar zijn familie om pasen met hen te vieren. Wanneer ze daar aankomen, ontstaat er flinke ruzie tussen Joe’s moeder en haar zus. Hij moet alles op alles zetten om de familie bij elkaar te houden.

Meet Cute

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer Sheila en Gary elkaar ontmoeten, is het liefde op het eerste gezicht – totdat blijkt dat hun magische afspraakje helemaal niet het lot was. Sheila heeft een tijdmachine en ze worden keer op keer verliefd. Maar wanneer de perfecte nacht nog niet genoeg is, reist Sheila naar Gary’s verleden om hem te veranderen in de perfecte man.