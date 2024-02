Sinds de iPhone X zijn we bekend met de zogenaamde notch, namelijk de inkeping bovenaan het scherm van je iPhone. En sinds 2022 met de iPhone 14 Pro is daar het Dynamic Island voor in de plaats gekomen. Dat deze onderdelen er niet altijd zo hebben uitgezien zoals we ze nu kennen, mag geen verrassing zijn. Voordat Apple iets uitbrengt, gaan er tientallen ontwerpen aan vooraf. Een aantal van deze ontwerpen liggen nu op tafel, als we MacRumors mogen geloven.

De vroegere notch: geheel zwart of balkje aan de zijkant

De huidige notch van de iPhone is een kleine hap uit het scherm, met aan beide kanten ruimte om bijvoorbeeld de tijd, het wifisignaal en andere statusicoontjes weer te geven. Maar Apple zou volgens MacRumors twee andere ontwerpen overwogen hebben. Een van de twee is behoorlijk uniek: de notch bovenaan is ongewijzigd, maar alle statusicoontjes en de tijd zou aan de rechter zijkant in een gesimuleerde notch getoond worden. Dit verdwijnt automatisch als je het niet nodig hebt. Het ziet er redelijk bizar uit, aangezien je op deze manier dus twee inkepingen in het scherm hebt. Wij vragen ons vooral af hoe serieus dit ontwerp was of dat dit slechts het allereerste idee was.

Het tweede ontwerp lijkt wel wat op sommige Android-smartphones. De bovenkant van het scherm is namelijk over de gehele breedte zwart, waardoor de inkeping wegvalt. Daardoor heeft de iPhone wel gewoon een zwart deel aan de bovenkant, maar een stuk minder groot dan bij vroegere iPhones. De hoeken van het scherm lopen rond af. In het zwarte deel worden wel de statusicoontjes getoond. Het heeft eigenlijk wat weg van het huidige Dynamic Island, omdat daar ook de twee ‘gaten’ in het scherm opgevuld worden met een zwart scherm.

Vroege designs Dynamic Island

Over het Dynamic Island gesproken: daarvan zijn vier vroege ontwerpen gelekt, die volgens de bron door Apple overwogen waren. Een ontwerp lijkt hoe we het nu kennen, in het geval er meerdere apps tegelijkertijd gebruik van maken. In het midden zien we de pilvormige zwarte balk, maar aan de linker kant een klein rondje waar bijvoorbeeld de navigatie in komt. In de definitieve versie is dit omgedraaid.

Apple zou ook meer systeemonderdelen willen verwerken in het Dynamic Island, waaronder de volume-indicatie en een groter vlak voor een huidig telefoongesprek. Daarbij staat er een grote groene balk in het verlengde van het Dynamic Island, met daarin de tijdsduur van het gesprek. Een laatste optie toont allerlei statusicoontjes in een groter en breder Dynamic Island. Of dit ontwerp op deze manier permanent getoond wordt of dat deze bijvoorbeeld uitgeklapt is, is niet duidelijk.

Het huidige Dynamic Island biedt allerlei mogelijkheden voor de iPhone. Je kan daar Live Activiteiten mee volgen, zodat je bijvoorbeeld kan zien welk muzieknummer er nu afgespeeld wordt en hoelang je timer nog duurt. Door het Dynamic Island ingedrukt te houden, wordt deze uitgeklapt voor nog meer opties, info en bedieningsknoppen.