Er is de laatste tijd veel te doen over de iPhone 14 en de mogelijke punch-hole. Apple zou af willen stappen van de reeds bekende notch en dit willen vervangen door een cameragaatje of een pilvormig ovaal. Dit wordt ook wel de punch-hole genoemd. Je kunt je afvragen welke opties van die twee het beste is, maar eigenlijk maakt dat wat mij betreft helemaal niks uit. De winst die je ermee pakt is waarschijnlijk minimaal.



Notch of punch-hole maakt nauwelijks verschil

Zeg nou eerlijk: wanneer had jij voor het laatst echt last van de notch bovenaan het iPhone-scherm? We hebben inmiddels sinds 2017 al de bekende inkeping bovenaan het iPhone-scherm, maar ik kan me nauwelijks situaties herinneren waar ik het echt storend vond. Het is misschien niet altijd even mooi, maar het zit eigenlijk nooit in de weg. Dat de iPhone 13 een kleinere notch gekregen heeft, merk je dan ook nauwelijks. Er wordt niets met de extra schermruimte ernaast gedaan. Waarom zou dat bij een klein gaatje voor de frontcamera of met een pilvormige punch-hole anders zijn? In ons vlugge concept, zie je dat het qua schermruimte voor je app eigenlijk nauwelijks verschil maakt.



Een simpel concept om een kleine indruk te geven.

Of de notch nu groot, klein, rond of pilvormig is, in alle gevallen neemt het ruimte in die je pas écht kan gebruiken als er helemaal geen notch of punch-hole meer is. Toegegeven: Apple kan bij een punch-hole (of deze nou rond of pilvormig is) de ruimte ernaast gebruiken om bijvoorbeeld het batterijpercentage te tonen. Dat zou dan ook het enige zijn wat ik eventueel in de statusbalk prettig zou vinden. Allerlei andere statusicoontjes leiden alleen maar af en zijn wat mij betreft overbodig. De providernaam, zoals we dat jarenlang hadden op iPhones met thuisknop, hoef ik al helemaal niet terug.

Om nog even terug te komen op het eerdere concept: pas als de notch of punch-hole in wat voor vorm dan ook helemaal verdwijnt, hebben we er pas écht wat aan. In dat geval kan het woordje ‘Instellingen’ bijvoorbeeld een stuk hoger staan, zodat alles omhoog schuift. Er kan dan meer op het scherm getoond worden. iOS zorgt er nu voor dat die ruimte rondom en ‘achter’ de notch altijd vrij moet zijn waardoor de content van apps altijd wat lager staat. Met een cameragaatje of pilvormige punch-hole los je dit niet zomaar op. Die ruimte moet alsnog vrijgelaten worden.



Afbeelding via Jeff Grossman

Notch niet storend bij video’s

Ook bij het kijken van video’s in landschapsweergave hebben we eigenlijk nooit echt last van de inkeping. Video’s worden meestal niet standaard schermvullend afgespeeld. Dit doet Apple om te voorkomen dat een deel van het beeld door de notch geblokkeerd wordt. Wil je wel schermvullend kijken, dan wordt een heel klein deel van het beeld aan de zijkant geblokkeerd. Maar ook hier geldt dat een cameragaatje of een pilvormige punch-hole dit niet in één klap oplost. Ook hier wordt er altijd wel iets van het beeld geblokkeerd.

De toekomst: helemaal geen notch of punch-hole

Wat mij betreft houdt Apple de notch dan ook gewoon zoals hij nu is. Totdat ooit het moment komt dat een notch of punch-hole in wat voor vorm dan ook niet meer nodig is. Pas dan kan Apple in alle volledigheid het scherm benutten, zonder rekening te hoeven houden met wat voor inkeping dan ook. Ik kijk uit naar het moment waarop dit technisch mogelijk is, maar tot die tijd maakt een notch, punch-hole of wat voor gaatje bovenin het scherm dan ook voor mij totaal geen verschil.