Al in maart vorig jaar beweerde een betrouwbare bron dat Apple geen notch maar een cameragaatje voor de 2022 iPhone zou kiezen. De grote vraag is nog hoe dit er precies uit gaat zien en welke modellen zo’n punch-hole display krijgen. Mark Gurman van Bloomberg doet er nu nog een schepje bovenop door te zeggen dat er ‘een vernieuwde iPhone 14-serie met punch-hole notch’ aan komt.



‘iPhone 14 krijgt punch-hole’

Op Android-toestellen is een zogenaamde punch-hole camera al langer gebruikelijk. Een punch-hole camera, ook wel hole-punch genoemd, is een klein rond ‘gaatje’ in het scherm waar de voorste camera in verwerkt zit. Hierdoor is er rondom het gaatje meer scherm. De afgelopen jaren koos Apple telkens voor de notch, een kleine hap uit het scherm waar de camera en de sensoren voor Face ID in verstopt zitten. Apple maakte de notch bij de iPhone 13-serie al kleiner.

Maar dit jaar zou bij de iPhone 14-serie de notch plaats moeten maken voor de punch-hole. Dat zou betekenen dat de sensoren voor Face ID dus achter het display verwerkt zitten. Een andere optie zou kunnen zijn dat Apple afstapt van Face ID en volledig over gaat op Touch ID-vingerafdrukscanner die in het scherm zelf zit. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Face ID gaat verdwijnen, waardoor we dit een minder voor de hand liggende keuze vinden.

Welke modellen krijgen punch-hole notch?

Aan de hand van eerdere geruchten gingen we er vanuit dat in ieder geval de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een punch-hole camera krijgen. Dit zijn Apple’s meest geavanceerde modellen, met betere camera’s en displays. Mark Gurman van Bloomberg houdt in het midden welke modellen zo’n cameragaatje krijgen. Hij spreekt over de nieuwe iPhone 14-serie, wat wel doet vermoeden dat alle vier de modellen de overstap maken van de langwerpige notch naar de punch-hole. De afgelopen jaren hadden alle modellen hetzelfde formaat notch.

Afgelopen najaar waren er al renders van de iPhone 14 opgedoken, waarop het nieuwe design van de pro-modellen te zien is. Lees ook ons overzicht met de 2022 iPhone line-up, waarin we je vertellen wat je kan verwachten van de nieuwste modellen.