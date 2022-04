De 6,1-inch iPhone 13 is momenteel de meestverkochte iPhone, terwijl de 5,4-inch kleine iPhone 13 mini ook nu weer niet in de smaak valt bij consumenten. Slechts 3% van de toestellen die in het eerste kwartaal werden verkocht in de VS, was een iPhone 13 mini.

Klein toestel nog steeds niet erg gewild

Uit onafhankelijke statistieken bleek al dat de iPhone 12 mini het niet goed doet in de verkoopcijfers. Toch kwam Apple alsnog met een opvolger op de proppen, in de vorm van een iPhone 13 mini. Ook die gaat maar mondjesmaat over de toonbank. We hebben het hier over cijfers van Consumer Research Intelligence Partners (CIRP) voor de Amerikaanse markt, die met een slag om de arm een redelijk goede aanwijzing kunnen geven hoe de verhoudingen in Europa liggen. Zelf geeft Apple geen cijfers vrij over welke toestellen het best zijn verkocht.



Consumenten kopen meer nieuwe toestellen

Ondanks de lage interesse in de iPhone 13 mini heeft Apple niets te klagen over de verkoopcijfers van de iPhone 13-familie. Het standaardmodel iPhone 13 is namelijk het meest populaire model van dit moment. En ook de Pro-modellen scoren relatief goed ten opzichte van voorgaande jaren. Terwijl mensen voorheen wat vaker voor een toestel van een generatie eerder kozen, grijpt men nu wat vaker naar het allernieuwste model.

Vorig jaar was de iPhone 12-familie goed voor 61 procent van de totale iPhone-verkopen, nu ligt dat voor de iPhone 13-familie op 71 procent. De standaard 6,1-inch pakt daarbij het grootste deel van 38 procent, terwijl de iPhone Pro-modellen de rest verdelen. De cijfers van de iPhone 13 mini zijn verwaarloosbaar.

Bij de oudere modellen doen de iPhone 11, iPhone SE 2020 en de drie jaar oude iPhone XR het goed. Zij zijn goed voor 15% van de verkopen in het afgelopen kwartaal. De iPhone SE 2022 telde daarbij nog nauwelijks mee, omdat die in het genoemde kwartaal maar kort verkrijgbaar was.

Gebruikers vervangen hun iPhone sneller

Volgens CIRP doen de iPhone 13-modellen het zo goed omdat mensen hun bestaande toestel vaker vervangen. Jarenlang deden gebruikers langer over hun toestel, maar die periode neemt af. In het afgelopen kwartaal deed 20% van de kopers meer dan drie jaar met het toestel, terwijl dat een jaar eerder nog 34% was. En momenteel doet 47% minder dan twee jaar met een toestel, terwijl dat eerder nog 35% was.

Dat is uiteraard niet zo goed voor het milieu, dus we hopen dat deze mensen kiezen voor recycling of doorverkopen. Eén ding is wel zeker: mensen zitten niet te wachten op een ultracompact toestel dat toch nog voor een fors bedrag in de winkel ligt. Wie een kleiner toestel zoekt kan beter voor de betaalbare iPhone SE kiezen.

Met de komst van de iPhone 14 lijkt Apple van de cijfers te hebben geleerd. Er zou geen 5,4-inch iPhone 14 mini meer gepland zijn, maar in plaats daarvan komt er een 6,7-inch iPhone 14 Max voor mensen die juist een wat groter toestel zoeken. Daarnaast zijn er weer de gebruikelijke Pro-modellen in 6,1-inch en 6,7-inch.

Hieronder zie je de prijzen voor de iPhone 13. Op elk tabblad vind je een andere opslagcapaciteit, want dat kan behoorlijk in prijs schelen.