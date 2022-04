Aansluiten op je iPhone en gaan: met het nieuwste audio device van Teenage Engineering kun je onderweg je muziek mixen. Hij is superklein, maar er zit heel wat in.

Teenage Engineering TX-6

Ben jij de gangmaker in je vriendenclub en degene die altijd voor de muziek zorgt, dan is dit nieuwe audio device van Teenage Engineering iets om in je tas te hebben. De TX-6 kan namelijk spontaan dienst doen als synthesizer, drum sequencer, USB-C audio-interface en natuurlijk ook voor het mixen van muziek. Teenage Engineering is een bedrijf dat erg stijlvolle synthesizers, speakers en pc-behuizingen maakt. Deze TX-6 is echter iets bijzonders: het is een mixer voor onderweg, volgestouwd met knopjes.



Je kunt hiermee muziek mixen uit zes verschillende stereo invoerbronnen en de output doorsturen naar een computer en/of speaker. Met de knoppen bedien je de driebands equalizer voor de hoge, lage en middentonen. Maar je kunt er nog veel meer mee doen. Ze zijn voorzien van een wafelstructuur, zodat je wat meer grip hebt. Dat mag ook wel, want elke knop heeft het formaat van een wattenstaafje.

Makkelijk aan te sluiten op je iPhone

Het apparaatje zelf is zo groot als een iPhone en is dus makkelijk mee te nemen naar je volgende feestje of festival. Met de schuifknoppen kun je mixen, er zitten knoppen op voor het navigeren door menu’s en led-volumemeters die qua helderheid instelbaar zijn. Er is een DJ-mode voor mensen die in hun vrije tijd wel eens een plaatje draaien en niet aanhikken tegen de prijs (later meer daarover).

Verder zitten er 6 audio-ingangen op en zes uitgangen. De ingebouwde batterij gaat acht uur mee en is op te laden via usb-c. Die poort gebruik je ook om je iPhone of iPad aan te sluiten, maar je moet dan wel zelf zorgen voor een geschikte kabel. De behuizing is van hoogwaardig materiaal: zowel de knoppen als de kast zijn van aluminium gemaakt, terwijl de achterkant is bekleed met kunstleer.

Naar de prijs moet je niet vragen, want met $1200 is hij een stuk duurder dan vergelijkbare apparaten zoals de Yamaha MG06X of de Zoom H6. Je betaalt vooral voor het kleine formaat, de vele functies en het smaakvolle design. Teenage Engineering is verkrijgbaar bij winkels zoals Bax Music en Coolblue, maar dit nieuwe apparaatje zagen we daar nog niet in de schappen liggen. Wel vind je daar mini-samplers en -synthesizers die voor een prijs van €70-120 een stuk betaalbaarder zijn.