iCulture Vandaag: dit was donderdag 21 april 2022

Het duurt nog even voordat je je vakantiegeld krijgt, maar wij kijken alvast vooruit hoe je dat het beste kunt besteden. Misschien wel aan de nieuwe Sonos Fury, een betaalbare soundbar die rond de 250 euro moet gaan kosten. Ook zou je je geld kunnen stoppen in een MagSafe Battery Pack, want die is dankzij een firmware-update veel nuttiger geworden. Of het een goede aankoop is, is echter de vraag. Want voor hetzelfde geld zijn er powerbanks met veel meer capaciteit. Maar goed, het is jouw geld en jij beslist wat je ermee doet. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je de Finder herstarten op de Mac, voor als ‘ie vreemd reageert.

Zo controleer je of Chrome-extensies goed zijn en je browser niet vertragen.

10 tips om je vakantiegeld te besteden aan iets nuttigers dan alcohol en business class-stoelen.

Accessoires en devices

Gelekt: de Sony Fury, een goedkope soundbar die in juni officieel wordt onthuld. ​

Apps

De beste apps voor planten herkennen en verzorgen. Onmisbaar als je graag tuiniert!

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Makkelijker geluiden aanpassen en chats dempen.

, iOS 9.0+) - Makkelijker geluiden aanpassen en chats dempen. Pok Pok Playroom (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Nu met speciale Earth Day-content voor de kleintjes.