Multitasken in iPadOS 26: hiermee werk je nog sneller op je iPad (zonder Split View en Slide Over)

Over de afgelopen jaren is de iPad steeds praktischer geworden om op te werken. Met iPadOS 26 is dat niet anders. Apple heeft hiervoor een aantal handige nieuwe functies geïntroduceerd.

Elk jaar voegt Apple weer nieuwe functies toe aan iPadOS om het een nog compacter MacBook alternatief te zijn. Zo heeft Apple in iPadOS 26 flink wat nieuwe en krachtige functies toegevoegd waardoor multitasken nog beter is geworden. Wij nemen je mee in alle nieuwe functies om nóg sneller te multitasken.

#1 Nieuw venstersysteem in iPadOS 26

Apple introduceert in iPadOS 26 een vernieuwd venstersysteem. Met dit systeem kun je apps moeiteloos vergroten en verkleinen door simpelweg aan een hoekje te slepen. Dit geeft je de vrijheid om je werkruimte volledig naar wens in te richten. Bovendien kun je vensters nu ook vrij over het scherm verslepen en is het zelfs mogelijk om meerdere vensters van dezelfde applicatie te openen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je twee Safari-vensters naast elkaar kunt hebben om verschillende websites te vergelijken, of meerdere notities-vensters voor je onderzoek. De mogelijkheden gaan verder dan twee apps naast elkaar: je kunt je scherm indelen met maar liefst vier vensters tegelijkertijd. Dit opent de deur naar een ongekend niveau van productiviteit op je iPad.

De bekende vensterknoppen, zoals we die kennen van macOS en ook wel bekend staan als de stoplichtknoppen, maken hun debuut op de iPad. Je kunt nu apps eenvoudig sluiten, vergroten en verkleinen met een simpele tik. En het wordt nog slimmer: als je een app eenmaal hebt aangepast, onthoudt iPadOS 26 die instelling en opent de app de volgende keer op dezelfde grootte.

Een handige nieuwe functie is het ‘gooien’ van vensters. Door een venster naar de linker- of rechterrand van het scherm te slepen, snapt het venster automatisch vast op de gewenste positie. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte indeling van je scherm. Ook het indelen van vensters in tegels, zoals sinds vorig jaar op de Mac kan, werkt in iPadOS 26 op dezelfde manier.

Werkt op alle iPadOS 26-geschikte iPads

Het handige is dat het nieuwe vensterbeheer werkt op alle iPads die iPadOS 26 ondersteunen, dus ook de modellen zonder M-chip. Bij Stage Manager was er nog een iPad Pro of iPad met M-chip vereist voor meerdere vensters, maar dat is nu dus niet meer nodig. Je kan het daarom ook gebruiken op de instapmodellen van de iPad en de iPad mini.

Bekijk ook Welke iPads krijgen ondersteuning voor iPadOS 26? Ook bij iPadOS 26 valt er weer een iPad-model af en krijgt dus niet de nieuwste update. Dit zijn de iPads die geschikt zijn voor iPadOS 26.

#2 Menubalk in iPadOS 26

In iPadOS 26 komt nog een andere bekende macOS-functie naar de iPad, namelijk de menubalk. Vrijwel identiek aan de macOS versie bevindt deze zich in iPadOS aan de bovenzijde van het scherm, al is deze standaard ‘verborgen’

Met een veeg omlaag vanaf de bovenkant van je scherm tover je de menubalk tevoorschijn. Zo heb je snel toegang tot allerlei app-specifieke functies en opties. Als je een optie in de menubalk niet kan vinden kan je de zoekfunctie van de menubalk gebruiken om nog sneller te zoeken wat je wil hebben.

#3 Einde verhaal voor Split View en Slide Over

Met deze nieuwe multitaskingopties in iPadOS 26 luidt dit ook het einde in van de functies Split View en Slide Over. Deze functies, die jarenlang de kern vormden van multitasking op de iPad, maken plaats voor een geoptimaliseerde benadering. Hoewel deze functies in het verleden tot effectievere multitasking heeft geleid, was de ervaring nog niet optimaal. Je kunt het wel nabootsen met de nieuwe opties voor vensterbeheer, door ze handmatig aan te passen en het scherm te verdelen.

Het doel van deze nieuwe functies is om multitasking toegankelijker en krachtiger te maken, zonder de gebruiker te overladen met te veel opties. De komst van de menubalk, gecombineerd met schaalbare vensters, moet de productiviteit op iPad flink verbeteren.

Meer over iPadOS 26

iPadOS 26 is de grote nieuwe iPad-update van 2025. In iPadOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. Voor de iPad is er een geheel nieuw multitaskingsysteem, waarbij je apps in losse vensters kan gebruiken en altijd kan vergroten of verkleinen. De stoplichtknoppen die je kent van de Mac, komen ook naar de iPad. De geschikte toestellen van iPadOS 26 zijn gelijk aan iPadOS 18, met uitzondering van de iPad 2019. De beta van iPadOS 26 is beschikbaar, maar de release van iPadOS 26 is pas in september.