Update van de developer-richtlijnen

Apple kondigde het aan in een update voor ontwikkelaars. Ze schrijven dat de App Store een veilige plek moet zijn. Vandaar dat je voortaan apps kunt rapporteren als je vindt dat deze onbetrouwbaar of onveilig is, of in strijd is met de App Store Review Guidelines. Oneerlijke marketing en misleiding kan ook reden zijn om uit de App Store te worden gehaald.



Geld terugvragen binnen een app

Daarnaast is het vanaf iOS 15 mogelijk om meteen binnen een app geld terug te vragen van in-app aankopen. Je hoeft dan niet meer naar de Apple-website te gaan om daar een probleem te melden. Apple heeft hiervoor een nieuwe StoreKit API geïntroduceerd waarmee ontwikkelaars het in hun apps kunnen inbouwen. Of dit veel zal gebeuren is nog even de vraag.

Als gebruiker kun je op deze optie tikken, de aankoop selecteren en aangeven dat je geld terug wilt. Je krijgt daarna een e-mail van Apple over de status. Dit moet binnen 48 uur gebeuren.

Oneerlijke behandeling

Apple heeft nog meer wijzigingen doorgevoerd. Zo kunnen ontwikkelaars waarvan de app(update) is afgewezen, nu aangeven dat er sprake is van oneerlijke behandeling, bijvoorbeeld op het gebied van politiek of vooroordelen. Dit is ongetwijfeld een reactie op de klachten die eerder zijn geuit, dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Apple wil ook geen ‘hookup’-apps meer in de App Store, die pornografie bevatten of zijn bedoeld voor prostitutie. Blijkbaar werden dergelijke apps tot nu toe nog toegelaten. Apps die eigenlijk geen nuttige functies hebben zullen ook niet worden toegelaten. En van drankspelletjes zijn er al zoveel, dat Apple ze als een verzadigde categorie heeft aangemerkt.

Apple heeft de Developer Code of Conduct ook aangescherpt met nieuwe regels, waaruit blijkt dat informatie over de identiteit van een ontwikkelaar moet kloppen en actueel moet zijn. Manipuleren van reviews en ranglijsten is niet toegestaan en als er enorm veel klachten over een ontwikkelaar binnenkomen kan dat ook tot maatregelen leiden. Verder mag is ook het opnemen van irrelevante informatie in metadata van apps aangescherpt.

Wie alle aanpassingen in de regels wil lezen kan terecht op de nieuwspagina voor developers.