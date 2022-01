Apple brengt al sinds 2017 ieder jaar een nieuwe standaard iPad uit. Inmiddels staat de teller op vijf opeenvolgende modellen, die er allemaal nagenoeg hetzelfde uit zien. Wanneer komt daar verandering in? Dat kan nog wel even duren, zegt geruchtenlekker @DylanDKT op Twitter. Pas in 2023 krijgt de iPad een nieuw ontwerp.



‘iPad 2023 krijgt nieuw ontwerp’

Hoe dat nieuwe ontwerp van de iPad 2023 eruit gaat zien, is nog de grote vraag. Een redesign, zoals de bron zegt, doet vermoeden dat ook dit model de overstap maakt van een ontwerp mét thuisknop naar een ontwerp zónder thuisknop, dus met rechte randen. De iPad 2023 zou dus het ontwerp van de huidige iPad Air 2020 over kunnen nemen, dat op dat moment dus drie jaar oud is. De instap-iPad staat erom bekend om oudere onderdelen en designs te hergebruiken, waardoor de prijs lager kan zijn. Maar het prijsverschil tussen de huidige instap-iPad en de iPad Air is nu nog zo’n €300,-.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023. — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

Een andere optie is dat Apple kiest voor een kleiner redesign en dat het ontwerp van de iPad Air uit 2019 gepakt wordt. Hoewel deze in grote lijnen overeenkomt met de huidige instap-iPad, is het scherm wel groter (10,5-inch in plaats van 10,2-inch), zijn de randen iets dunner en is het scherm ook van betere kwaliteit. Welk ontwerp Apple in 2023 zal kiezen, is dus nog afwachten.

‘iPad 2022 alleen verbeterde specs’

De iPad 2022 zou dit jaar dus alleen wat betere specificaties krijgen, waardoor Apple op dezelfde voet verder gaat als de afgelopen jaren. De verbeteringen die de bron verwacht, zijn ondersteuning voor 5G op het Cellular-model, Bluetooth 5.0 (in plaats van 4.2), Wifi 6 en een A14-chip (in plaats van A13). Het gaat dus om een marginale update, want het schermformaat zou met 10,2-inch gelijk blijven.

