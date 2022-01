We zitten alweer een paar weken in 2022 en krijgen alweer een iets beter beeld van wat Apple dit jaar gepland heeft. Naar welk nieuwe product kijk jij het meest uit?

Onlangs hebben we op iCulture al alle aankomende Apple-producten van 2022 op een rij gezet, zodat je een goed idee hebt wat je dit jaar allemaal kunt verwachten. 2022 lijkt een spannender jaar te worden, met een aantal leuke verrassingen en misschien wel een heel nieuwe productcategorie. Is dit ook het product waar je het meest naar uitkijkt of ben je toch meer benieuwd naar de logische opvolgers?



Naar wat van Apple in 2022 kijk jij het meest uit?

Of je nu met smart aan het wachten bent op een nieuwe iPhone, van plan bent om je eerste MacBook te kopen of niet kan wachten totdat Apple haar nieuwe AR/VR-bril uitbrengt: er is genoeg om naar uit te kijken. Omdat er dit jaar zoveel verwacht wordt, kun je in onze poll je drie favorieten aangeven.

Onthoud dat de producten in deze poll nog niet onthuld zijn en mogelijk uitgesteld kunnen worden. Vooral de release van Apple’s AR-bril is onzeker, want onlangs beweerde een bron nog dat de mixed reality-headset van Apple is uitgesteld.

Om je keuze wat gemakkelijker te maken, hebben we de afgelopen tijd al een aantal keer vooruit geblikt op de nieuwe producten die Apple gaat uitbrengen. Zo hebben we al onze verwachtingen voor de Apple Watches van 2022 op een rij gezet en lees je in onze round-up wat je van de iPads van 2022 kan verwachten.

Ook bespraken we onlangs in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast wat Apple dit jaar allemaal zoal uit gaat brengen en delen we waar wij naar uitkijken.

