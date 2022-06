Voor mensen die al langere tijd een Mac gebruiken bevat macOS Ventura een leuke easter egg. Clarus the Dogcow is terug, om je te helpen bij het printen van je document.

Clarus the Dogcow

Clarus the Dogcow is het bekendste karakter dat designer Susan Kare maakte voor het klassieke Mac OS. Het stond aanvankelijk voor de letter z in het Cairo-font, terwijl het later werd gebruikt om de papierrichting van een printerafdruk duidelijk te maken. Clarus is een Dogcow omdat hij zowel op een hond als op een koe lijkt en het geluid ‘Moof!’ maakt. Hij werd mikpunt van surrealistische humor in de originele Macintosh-groep en werd vernoemd naar Claris, Apple’s afdeling waar destijds kantoorsoftware werd gemaakt – waarschijnlijk niet de meest geliefde afdeling in die tijd.



Apple’s Developer Technical Support gebruikte de Dogcow ook nog lange tijd als mascotte. Er stond zelfs een levensgrote Clarus bij Apple’s toenmalige hoofdkwartier aan Infinite Loop. Een uitgebreide geschiedenis van Clarus vind je hier , bij de man die zelfs een tattoo heeft laten zetten. Maar de meeste mensen zullen Clarus simpelweg kennen van printfunctie op de Mac , zodat je meteen kon zien of je de afdruk er in landschap- of portretstand uit zou rollen.

Clarus verdween eind jaren negentig, vlak na de terugkeer van Steve Jobs. Maar is nu opeens weer terug in macOS Ventura! Als je bijvoorbeeld in Pages de paginarichting instelt krijg je Clarus in beeld. Net als voorheen laat Clarus je zien of je je pagina in portret of landschap hebt ingesteld. Als je de afdruk groter maakt wordt de Dogcow ook groter.

Voor de liefhebbers is het leuk om te weten dat er dit voorjaar in Lyon voor het eerst een expositie was over Susan Kare. Daar was een print van Clarus de Dogcow natuurlijk ook te zien.

De afgelopen jaren is Clarus af en toe nog wel eens opgedoken in marketingmaterialen of in een easter egg. Maar in macOS Ventura maakt ‘ie echt een comeback. Er zijn nog veel meer macOS Ventura functies en ontdekkingen die de moeite waard zijn.