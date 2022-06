iCulture Vandaag: dit was dinsdag 14 juni 2022

We zijn met de beta’s ondertussen bij de Apple TV aanbeland. De afgelopen dagen zijn we druk alle nieuwe functies aan het doorspitten en daarbij hadden we weinig vertrouwen dat tvOS 16 echt interessant zou zijn. Maar het valt mee! We hebben toch nog 8 aanstaande functies voor tvOS 16 kunnen ontdekken. Ook kijken we naar Safari in iOS 16 en nemen we een duik in de gezondheidsfuncties die eraan komen. Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Adobe Lightroom: foto-editor (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 14.0+) - Nu met de mogelijkheid om video’s te bewerken.

+ , iOS 14.0+) - Nu met de mogelijkheid om video’s te bewerken. Adobe Lightroom for iPad (gratis, iPad + IAP , iOS 14.0+) - Dit geldt ook voor de iPad- en Mac-versie van Lightroom.

, iOS 14.0+) - Dit geldt ook voor de iPad- en Mac-versie van Lightroom. iA Writer (€49,99, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Bevat nu een kennismanagementsysteem voor het maken van je eigen wiki’s.