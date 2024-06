In iOS 18 vind je meer dan ooit mogelijkheden om het besturingssysteem te personaliseren. Dat geldt ook voor de actieknop op de iPhone 15 Pro-modellen: die kun je vanaf iOS 18 aan nieuwe acties toewijzen. De actieknop is toe te wijzen aan één van de knoppen in het vernieuwde Bedieningspaneel, zodat je bijvoorbeeld de donkere modus of de persoonlijke hotspot kan activeren. Ook wordt het mogelijk om camera-apps van derden te activeren met de knop.

iPhone-actieknop om opties uit het Bedieningspaneel te starten

De actieknop is alleen te vinden op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Naar verwachting zullen later dit jaar alle modellen uit de iPhone 16-serie worden voorzien van een actieknop, dus de extra opties zijn dan op nog meer apparaten beschikbaar.

Momenteel is de actieknop in iOS 17 te gebruiken voor de volgende acties:

Camera

Focus

Mute

Muziek herkennen

Siri-shortcuts Spraakmemo

Toegankelijkheid

Vergrootglas

Vertalen

Zaklamp

In de iOS 18 beta 1 is ontdekt dat de actieknop ook toe te wijzen is aan allerlei functies uit het vernieuwde Bedieningspaneel. Het gaat onder andere om de volgende opties:

Afstandsbediening

Apple Watch pingen

Donkere modus

Codescanner

Mobiele data

Persoonlijke hotspot

Rekenmachine Stopwatch

Tap to Cash

Timer

Vliegtuigmodus

Wallet

Wekker

Woning

In de loop van de verschillende beta’s kunnen er nog meer opties bij komen. Opties zoals energiebesparende modus en rotatieslot lijken nog niet beschikbaar in de eerste beta, maar met een shortcut kun je deze nu al activeren met de actieknop.

iPhone-actieknop om camera-apps van derden te starten

In iOS 18 wordt het ook mogelijk om camera-apps van derden te activeren via de actieknop van je iPhone. Op die manier kun je bijvoorbeeld Halide of Camera+ eraan toewijzen. Dit blijkt uit het nieuwe LockedCameraCapture-framework voor ontwikkelaars, waarmee camera-apps van derden een aantal handige nieuwe functies krijgen. Je kunt de app daarmee op twee nieuwe manieren openen:

Vanaf het toegangsscherm, op de plek waar voorheen de zaklamp en camera stonden

Met de fysieke actieknop aan de zijkant van het toestel

In iOS 18 is het ook mogelijk om apps van derden toe te voegen aan het Bedieningspaneel voor snelle toegang. Ontwikkelaars moeten met het LockedCameraCapture-framework aan de slag gaan om een extensie te maken, waarmee gebruikers de camera-app te kunnen starten. Het framework is ook te gebruiken voor apps waarbij de camera niet de enige functie van de app is. Denk daarbij aan Instagram, Snapchat en TikTok, maar ook apps om planten of wijnflessen te herkennen.

Je kunt hiermee foto’s maken, maar je kunt ze niet direct uploaden, omdat de iPhone hiervoor ontgrendeld moet zijn. Omdat ontwikkelaars het framework moeten toevoegen aan hun apps, kan het even duren voordat jouw favoriete apps hiervoor geschikt zijn gemaakt.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.