iOS 26 Update

iOS 26.4.2 nu beschikbaar: Apple brengt weer een aantal bugfixes uit

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft iOS 26.4.2 uitgebracht. Deze nieuwe update voor iPhone lost weer een aantal bugs op. Deze update volgt vrij snel op de update naar iOS 26.4.1.
Sasha Koevoets -

Het is alweer enige tijd geleden dat Apple een kleine bugfix-update uitgebracht heeft. Recent heeft Apple iOS 26.4.1 uitgebracht, maar deze wordt alweer opgevolgd door iOS 26.4.2. In deze update zijn vooral veel bugfixes en andere problemen opgelost.

iOS 26.4.2 beschikbaar

iOS 26.4.2 is een kleine update waar niet per se zichtbare veranderingen in zitten, maar een aantal problemen zijn opgelost. Zo heeft Apple een bug rondom de meldingen op je iPhone opgelost. Naast bugfixes kan Apple ook nog de beveiliging verbeterd hebben. Mocht dat het geval zijn, dan lees je daar ook meer over. Lees ondertussen ons overzicht met de meestvoorkomende iOS 26 bugs en problemen.

Bekijk ook
Releasenotes iOS 26.4.2

Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 26.4.2:

Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 26.4.2 downloaden

Om iOS 26.4.2 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook
Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook
Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

iOS 26 bento overzicht
Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26

Ook interessant

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar