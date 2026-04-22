Het is alweer enige tijd geleden dat Apple een kleine bugfix-update uitgebracht heeft. Recent heeft Apple iOS 26.4.1 uitgebracht, maar deze wordt alweer opgevolgd door iOS 26.4.2. In deze update zijn vooral veel bugfixes en andere problemen opgelost.

iOS 26.4.2 beschikbaar

iOS 26.4.2 is een kleine update waar niet per se zichtbare veranderingen in zitten, maar een aantal problemen zijn opgelost. Zo heeft Apple een bug rondom de meldingen op je iPhone opgelost. Naast bugfixes kan Apple ook nog de beveiliging verbeterd hebben. Mocht dat het geval zijn, dan lees je daar ook meer over. Lees ondertussen ons overzicht met de meestvoorkomende iOS 26 bugs en problemen.

Bekijk ook Deze bugs en problemen kan je bij iOS 26 tegen komen (maar er zijn ook oplossingen) Zeg je een grote nieuwe iOS-update, dan zeg je bugs en problemen. Ieder jaar in september lopen gebruikers die meteen updaten naar de nieuwste iOS-versie wel tegen bugs en problemen aan, zo ook bij iOS 26. In deze round-up lees je welke bugs en problemen het meest voor komen en hoe je het op kan lossen.

Releasenotes iOS 26.4.2

Dit zijn de volledige releasenotes van iOS 26.4.2:

Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 26.4.2 downloaden

Om iOS 26.4.2 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.