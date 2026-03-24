iOS 26.4 en iPadOS 26.4 zijn nu beschikbaar: download de update nu voor de nieuwste functies

Apple heeft iOS 26.4 en iPadOS 26.4 uitgebracht. Deze updates brengen tientallen nieuwe functies en kleine verbeteringen naar je iPhone en iPad. We nemen de belangrijkste met je door.

Apple is de afgelopen tijd in rap tempo updates aan het uitbrengen en nu staat de nieuwste alweer klaar: iOS 26.4 en iPadOS 26.4 zijn beschikbaar. En deze keer eens niet met alleen maar bugfixes en verbeterde beveiliging. In iOS 26.4 vinden we meer dan 20 nieuwe functies en veranderingen, zowel op functioneel als visueel vlak.

iOS 26.4 beschikbaar

In de update voegt Apple (in de VS) de functie Playlist Playground toe aan Apple Music. Met een snufje AI kun je met een eenvoudig commando een afspeellijst op maat maken, bijvoorbeeld met muziek uit een bepaald genre, van een specifieke artiest en uit een bepaalde periode in de muziek. Zo kun je makkelijker op maat gemaakte lijsten maken. Voor ons in Nederland en België komen er ook nog zichtbare wijzigingen in Apple Music. Zo hebben de afspeellijsten en albums een visuele make-over gekregen en kun je de muziekherkenning in het Bedieningspaneel ook offline gebruiken.

Playlist iOS 26.3 vs iOS 26.4

Voor Apple Podcasts komt er ondersteuning voor video, zodat je ook in de Podcasts-app naar je favoriete podcasts kan luisteren. Dit moet wel door die specifieke show ondersteund worden, dus verwacht niet dat zomaar ineens al je podcasts ook als video te bekijken zijn. Verder kunnen ontwikkelaars van AI-apps nu ook CarPlay-versies maken, zijn er aanpassingen aan het Liquid Glass-design en zijn er meerdere nieuwe emoji in iOS 26.4. Een belangrijke fix is er voor het toetsenbord, dat nu weer een stuk beter werkt als je snel typt.

Dit zijn nog maar enkele van de belangrijkste verbeteringen, want iOS 26.4 biedt nog veel meer nieuwe functies.

Voor de iPad specifiek is de compacte tabbladweergave in Safari weer terug, die de adresbalk combineert met je tabbladen. Daardoor is er meer ruimte voor de content van de website. Deze weergave zat eerder al in Safari, maar werd met iPadOS 26 weer verwijderd. Verder zie je nu ook voor de multitaskingfunctie beter of je nog meerdere vensters van een app open hebt.

Releasenotes iOS 26.4

Deze update biedt ‘Concerten’ in Apple Music en acht nieuwe emoji’s, plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Apple Music ‘Concerten’ helpt je om shows van artiesten uit

je bibliotheek in de buurt te ontdekken en raadt nieuwe artiesten aan op basis van wat je luistert

je bibliotheek in de buurt te ontdekken en raadt nieuwe artiesten aan op basis van wat je luistert Offline muziekherkenning in het bedieningspaneel identificeert nummers zonder internetverbinding en levert de resultaten automatisch wanneer je weer online bent

De widget ‘Achtergrondmuziek’ voor slaap, ontspanning, productiviteit en welzijn brengt speciaal samengestelde afspeellijsten naar het beginscherm

Schermvullende achtergronden geven pagina’s voor albums en afspeellijsten een passende

weergave Toegankelijkheid Met de instelling ‘Verminder heldere effecten’ worden heldere flitsen beperkt wanneer je op elementen zoals knoppen tikt

Instellingen voor ondertiteling en bijschriftenzijn beschikbaar via het bijschriftensymbool bij het bekijken van media, waardoor je deze eenvoudiger kunt vinden, aanpassen en bekijken

De instelling ‘Verminder beweging’ is meer

betrouwbaar in het verminderen van de animaties van Liquid Glass voor gebruikers die gevoelig zijn voor bewegingen op het scherm Deze update bevat ook de volgende verbeteringen: Ondersteuning voor AirPods Max 2

8 nieuwe emoji’s, waaronder een orka, trombone, aardverschuiving, balletdanser en een verwrongen gezicht, zijn beschikbaar op het emoji-toetsenbord

Freeform wordt onderdeel van Apple Creator Studio en krijgt geavanceerde hulpmiddelen voor het maken en bewerken van afbeeldingen en een bibliotheek met premium

content

content Markeer herinneringen als dringend vanuit de snelle knoppenbalk of door je vinger erop te houden en filter op dringende herinneringen in je slimme lijsten

Met ‘Delen van aankopen’ kunnen volwassen leden van ‘Delen met gezin’-groepen hun eigen betaalmethode gebruiken voor aankopen, zonder afhankelijk te zijn van het gezinshoofd

Verbeterde nauwkeurigheid van het toetsenbord wanneer je snel typt Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100 Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle iPhone-modellen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar:

https://www.apple.com/nl/ios/feature-availability/

In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar:

https://support.apple.com/125039

iOS 26.4 downloaden

Om iOS 26.4 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.