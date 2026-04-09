iOS 26.4.1 nu te downloaden met twee verbeteringen voor iPhone en iPad
Nog maar twee weken geleden verscheen iOS 26.4 en nu is daar alweer de opvolger in de vorm van iOS 26.4.1. Verwacht geen nieuwe functies, aangepaste designs of andere zichtbare veranderingen: in deze nieuwe update draait het om bugfixes. Deze keer geen verbeterde beveiliging, maar wel een belangrijke fix met betrekking tot iCloud.
iOS 26.4.1 beschikbaar
In iOS 26.4.1 heeft Apple een probleem opgelost met de synchronisatie van iCloud. Sommige gebruikers ervaarden na iOS 26.4 problemen waardoor het synchroniseren van gegevens die via Apple’s CloudKit werken niet lukte. Daardoor was de data op verschillende apparaten met hetzelfde account niet synchroon. In iOS 26.4.1 is dit probleem opgelost.
Verder zorgt de update ervoor dat de functie Bescherming voor gestolen apparaat (Stolen Device Protection) standaard ingeschakeld is voor iPhones en iPads die beheerd worden binnen bedrijven. Met ingang van iOS 26.4 is dit al standaard ingeschakeld voor gewone gebruikers, maar de nieuwe update activeert het dus ook voor extern beheerde toestellen.
iOS 26.4.1 downloaden
Om iOS 26.4.1 te downloaden, doe je het volgende:
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.
Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
iPadOS 26
iPadOS 26 is de grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac is nu op de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 biedt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot zijn er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De update is sinds 15 september 2025 beschikbaar.