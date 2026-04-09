iOS 26.4.1 nu te downloaden met twee verbeteringen voor iPhone en iPad

Apple heeft iOS 26.4.1 uitgebracht, samen met iPadOS 26.4.1. In deze updates worden er twee wijzigingen doorgevoerd die je iPhone en iPad weer wat beter maken.

Nog maar twee weken geleden verscheen iOS 26.4 en nu is daar alweer de opvolger in de vorm van iOS 26.4.1. Verwacht geen nieuwe functies, aangepaste designs of andere zichtbare veranderingen: in deze nieuwe update draait het om bugfixes. Deze keer geen verbeterde beveiliging, maar wel een belangrijke fix met betrekking tot iCloud.

In iOS 26.4.1 heeft Apple een probleem opgelost met de synchronisatie van iCloud. Sommige gebruikers ervaarden na iOS 26.4 problemen waardoor het synchroniseren van gegevens die via Apple’s CloudKit werken niet lukte. Daardoor was de data op verschillende apparaten met hetzelfde account niet synchroon. In iOS 26.4.1 is dit probleem opgelost.

Verder zorgt de update ervoor dat de functie Bescherming voor gestolen apparaat (Stolen Device Protection) standaard ingeschakeld is voor iPhones en iPads die beheerd worden binnen bedrijven. Met ingang van iOS 26.4 is dit al standaard ingeschakeld voor gewone gebruikers, maar de nieuwe update activeert het dus ook voor extern beheerde toestellen.

Om iOS 26.4.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.