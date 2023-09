De allereerste updates voor iOS 17 en iPadOS 17 verschijnen maar een paar dagen nadat de grote updates verschenen. Nieuwe functies hoef je niet te verwachten: zoals het nummer al aangeeft gaat dit om een relatief kleine update waarin snel iets gefixt moest worden. Apple’s releasenotes voor de iPhone spreken dan ook over bugfixes en belangrijke security-updates. Deze zijn ook te installeren op de iPhone 15-modellen, want die zijn nog niet voorzien van alle beveiligingsupdates. Er lagen al geproduceerde toestellen in de magazijnen toen begin september de vorige beveiligingsupdates iOS 15.7.9 (voor oudere toestellen) en iOS 16.6.1 (voor recente toestellen) uitkwamen.



Hier zijn meer details te lezen

Kernel

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, iPad mini 5th generation and later

Impact: A local attacker may be able to elevate their privileges. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited against versions of iOS before iOS 16.7.

Description: The issue was addressed with improved checks.

CVE-2023-41992: Bill Marczak of The Citizen Lab at The University of Toronto’s Munk School and Maddie Stone of Google’s Threat Analysis Group

Security

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, iPad mini 5th generation and later

Impact: A malicious app may be able to bypass signature validation. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited against versions of iOS before iOS 16.7.

Description: A certificate validation issue was addressed.

CVE-2023-41991: Bill Marczak of The Citizen Lab at The University of Toronto’s Munk School and Maddie Stone of Google’s Threat Analysis Group

WebKit

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, iPad mini 5th generation and later

Impact: Processing web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited against versions of iOS before iOS 16.7.

Description: The issue was addressed with improved checks.

WebKit Bugzilla: 261544

CVE-2023-41993: Bill Marczak of The Citizen Lab at The University of Toronto’s Munk School and Maddie Stone of Google’s Threat Analysis Group