Maak je veel gebruik van iMessage , dan is het wel zo handig als bij elke persoon de juiste profielfoto en naam staan. Zo bepaal je zelf welke profielfoto anderen standaard van jou te zien krijgen, maar je hebt zelf ook nog invloed op de profielfoto's en namen. In deze tip leggen we het uit.

iMessage profielfoto’s en namen instellen

Door elke contactpersoon te voorzien van een herkenbare foto en naam maak je iMessage veel overzichtelijker. Bij een binnenkomend bericht zie je aan de foto meteen wie het is. Standaard krijg je een gekleurde cirkel met initialen (zoals de blauwe ‘RI’ in de afbeelding hieronder). Maar je kunt dit gemakkelijk aanpassen voor jezelf en voor anderen. Je berichten zijn dan altijd voorzien van de juiste contactfoto en naam. Beschik je niet over een echte foto, dan kun je ook een Animoji of Memoji gebruiken.

iMessage profielfoto voor jezelf instellen

De stappen die je neemt om je profielfoto in te stellen zijn verschillend als je het filter voor onbekende afzenders hebt ingeschakeld.

Open de Berichten-app. Tik linksboven op Wijzig. Zie je dit niet? Dan heb je het filter ingeschakeld en moet je rechtsboven op de drie puntjes tikken. Kies Wijzig naam en foto.



Mensen die geen filter op onbekende contactpersonen aan hebben staan, zien dit scherm en tikken linksboven op Wijzig.

Zoals je op de rechter afbeelding ziet, kun je nog allerlei instellingen kiezen voor het delen van je foto.



Filter je op onbekende contactpersonen, dan tik je rechtsboven op de drie puntjes.

Profielfoto kiezen: dit zijn je opties

Nadat je via bovenstaande stappen op je profielpagina bent terechtgekomen, is het tijd om daadwerkelijk de foto aan te passen:

Tik op Wijzig om een andere afbeelding in te stellen. Kies een foto, emoji, tekst of een van de suggesties onderin beeld. Zorg dat de afbeelding goed gepositioneerd is in de cirkel.



Je kunt als profielfoto een getekende afbeelding kiezen, of een echte foto.



Veel mensen kiezen tegenwoordig een Memoji als profielfoto.

iMessage profielfoto voor anderen instellen

Anderen kunnen natuurlijk ook een profielfoto voor zichzelf instellen, die je standaard te zien krijgt. Heeft een vriend geen profielfoto ingesteld, of een foto die je vreselijk vindt, dan kun je dit wijzigen. Dit doe je door in het adresboek een andere foto in te stellen voor deze persoon.

Tik in iMessage op de contactpersoon. Tik op de i en vervolgens op de knop Info. Tik op Wijzig en tik onder de foto opnieuw op Wijzig. Stel een andere foto in.

Deze foto zal nu ook in iMessage en in andere apps verschijnen die gebruik maken van de contactenlijst. Heeft deze vriend een nieuwe contactfoto, dan krijg je daarvan een melding. Je kunt dan kiezen om deze nieuwe contactfoto te gaan gebruiken, of de afbeelding die je zelf had gekozen.

Je kunt op de eerder getoonde screenshots ook instellen hoe je foto gedeeld mag worden. Heb je ingesteld dat jou eerst gevraagd moet worden of je je info wil delen met anderen, dan komt er bij iedere nieuwe chat een klein veldje onder de naam van je contact. Je kunt zodoende later ook nog kiezen of je je foto en naam wil delen, bijvoorbeeld als je nog niet weet met wie je te maken hebt.

iMessage-naam of bijnaam instellen

Je kunt in iMessage ook een schermnaam instellen, zowel voor jezelf als voor anderen. Dit kan een andere naam zijn dan in je adresboek staat. Jouw zelfgekozen naam wordt getoond bij mensen die jou niet als contact hebben vastgelegd in het adresboek. Het instellen van de iMessage-schermnaam gaat op dezelfde manier als het wijzigen van de foto. Je tikt op Wijzig of de drie puntjes, afhankelijk van jouw gekozen filterinstellingen.

Je kunt ook de naam van de vriend aanpassen. Hiervoor gebruik je een trucje, namelijk het veld Bijnaam in het adresboek. Dit is bijvoorbeeld handig als je alleen voornamen van vrienden te zien wilt krijgen in plaats van de volledige voor- en achternaam.

Open de Contacten-app en blader naar de gewenste persoon. Tik op Wijzig. Blader omlaag en tik op Voeg veld toe. Tik op Bijnaam. Vul een bijnaam in, bijvoorbeeld alleen de voornaam van de persoon. Tik op Gereed.

