Terugblikken op gevoelige plekken

Je kent vast wel de Terugblikken in de Foto’s-app. Apple schotelt je regelmatig een terugblik voor van leuke momenten, zoals etentjes in een bepaalde stad of foto’s van je favoriete persoon door de jaren heen. Het zijn diashows die je zó kunt doorsturen naar vrienden of op een groot scherm kunt afspelen. Terugblikken op een herdenkingsplek kunnen ook mooi zijn, maar alleen als je er zelf mentaal aan toe bent. Vandaar dat Apple voortaan een aantal gevoelige plekken negeert bij het tonen van Terugblikken in de Foto’s-app. Het is te vinden in iOS 15.5 beta 3, waarvan we de definitieve versie in mei of juni verwachten.



Terugblikken worden samengesteld op basis van machine learning: als een bepaalde persoon of plek vaak opduikt is het blijkbaar belangrijk voor je. In de code van de derde beta is te zien dat er nu een lijst van ‘Gevoelige locaties’ is aangelegd, die genegeerd moeten worden. Opmerkelijk is dat ze nogal westers georiënteerd zijn en alleen betrekking hebben op de holocaust.

Onderstaande plaatsen worden als gevoelig beschouwd, met onder andere het Anne Frank-huis in Amsterdam en het Holocaust-herdenkingsmonument in Berlijn:

Herdenkingsplekken:

Anne Frank-huis in Amsterdam

Holocaust-monument in Berlijn

US Holocaust Museum in Washington D.C.

Yad Vashem Memorial in Jeruzalem

Schindler-fabriek in Krakau

Voormalige concentratiekampen:

Dachau

Majdanek

Auschwitz-Birkenau

Voormalige vernietigingskampen:

Belzec

Sobibor

Treblinka

Chelmno-Kulmhof

Het zijn helaas herkenbare namen geworden. Elke lokatie is voorzien van een lengte- en breedtegraad en een radius, zodat ook foto’s in de omgeving niet worden gebruikt. Apple kan deze lijst uitbreiden met nieuwe locaties in toekomstige updates.

