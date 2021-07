De Herinneringen-app is een handig hulpje als je tijdig aan al je afspraken en beloftes wilt voldoen. Maar hoe kun je in één keer alle voltooide items op een lijst verwijderen? Er blijkt een snellere manier te zijn dan één voor één items wegvegen. In deze tip lees je er meer over.

Herinneringen afvinken op de lijst

De Herinneringen-app die standaard in iOS zit is superhandig. Je zegt tegen Siri: “Herinner me aan de vuilnis buitenzetten” en de digitale assistent maakt meteen een item aan, voorzien van locatie of tijdstip. Handmatig intikken kan ook, maar wij vinden het inspreken via de iPhone, iPad of Apple Watch toch wel het handigst. Ben je klaar met een taak of herinnering, dan vink je ze af maar ze blijven wel steeds in de app aanwezig.

Er is daarbij een probleem: voltooide taken blijven aanwezig in de app. Je kunt ze wel verbergen, maar wil je ze definitief uit de app verwijderen dan zul je per stuk er overheen moeten vegen en Verwijder kiezen. Wil je alle items die je voltooid hebt verwijderen, dan zijn er twee snellere manieren die we hieronder uitleggen.

Herinneringen voor iOS: lijst wissen

Gaat het om voltooide herinneringen die je later toch niet meer wilt raadplegen (bijvoorbeeld een boodschappenlijst), dan is de snelste manier om het hele lijstje weg te gooien. Dit is te zien op de afbeelding hieronder.

Zo doe je dat:

Open het gewenste herinneringenlijstje. Tik rechtsboven op Wijzig. Tik vervolgens op Verwijder lijst.

Alle items zijn nu verwijderd uit de Herinneringen-app en je vindt ze ook niet meer terug bij de voltooide items. Maar bij tijdelijke items zoals een boodschappenlijstje is dat geen probleem.

Herinneringen afvinken en wissen op de Mac

In de Herinneringen-app op de Mac kun je ook heel gemakkelijk items afvinken en/of wissen:

Hiervoor open je de Herinneringen-app op de Mac. Open de gewenste lijst, bijvoorbeeld Boodschappen. Klik op het eerste item dat je wilt afvinken of verwijderen. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op het laatste item. Kies nu Markeer als voltooid of Verwijder.

Meer Herinneringen-tips

We hebben nog veel meer tips over het gebruik van de Herinneringen-app:

