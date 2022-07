iCulture Vandaag: dit was donderdag 21 juli 2022

Vandaag kwam de nieuwste editie van de iCulture Podcast (#S0406) online! We bespreken de nieuwe MacBook line-up en wat we van de software-beta’s vinden. Verder was er ook nieuws, want Apple heeft er waarschijnlijk bewust voor gezorgd dat je sinds iOS 15.6 het AirTag batterijniveau niet meer altijd kunt raadplegen. Er is wel een probleem opgelost in iPadOS 15.6, namelijk een oplaadprobleem van de iPad mini 6. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Dit zijn de beste bewegingssensoren met HomeKit ondersteuning.