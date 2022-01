Na de publieke release van macOS 12.2 is het tijd voor de beta van macOS 12.3. Bekijk hier wat we over deze beta weten en wanneer we de uiteindelijke release verwachten.

In de vorige updates van macOS Monterey kwam de beloofde Universal Control-functie maar niet opdagen. Apple heeft gezegd dat de release van Universal Control uitgesteld werd en gepland staat voor het voorjaar van 2022. Zou het dan in deze nieuwe beta zitten?



Meest recente macOS 12.3 Beta

macOS 12.3 beta 1

27 januari 2022 – De eerste beta van macOS Monterey 12.3 is beschikbaar voor ontwikkelaars en heeft buildnummer 21E5196i.

Al voordat de eerste beta van macOS 12.3 Monterey werd uitgebracht, was in het nieuws dat de update mogelijk problemen kan veroorzaken. Het gaat dan om clouddiensten zoals Dropbox. Gelukkig zijn er oplossingen beschikbaar en we verwachten daarom geen grote issues als macOS 12.3 uiteindelijk voor iedereen beschikbaar is. De ‘problemen’ van macOS Monterey 12.3 en clouddiensten beschrijven we gedetailleerder in een apart artikel.

Als je de update wil testen, raden we aan om macOS Monterey op een aparte partitie te installeren. In onze tip lees je hoe je dat doet.

macOS 12.3 Monterey beta download

Voor de beta van macOS 12.3 Monterey is een macOS betaprofiel nodig. Je vindt het macOS 12.3 betaprofiel in Apple’s Developer Portal. Publieke betatesters kunnen zich op een andere manier aanmelden voor de beta’s van macOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet gemaakt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn macOS Monterey 12.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 12.3-beta’s voor ontwikkelaars:

macOS 12.3 Monterey beta 1: 27 januari 2022 (verschenen; buildnummer 21E5196i)

macOS 12.3 Monterey definitief: maart/april 2022

Over macOS Monterey 12.3

macOS 12.3 Monterey is de derde grote update nadat Monterey is verschenen. Bepaalde functies hebben het nog niet gehaald in de vorige versies van Monterey, dus we hopen dat ze er bij 12.3 wel in zitten. De belangrijkste functie die onderweg is, is Universal Control. Alles wat er nieuw was in macOS 12 Monterey lees je in ons overzicht.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 12 ook op een aparte partitie installeren.