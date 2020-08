We konden er al op rekenen: Apple bracht gisteravond iOS 14 beta 4 uit. Wij doken erin en in dit artikel laten we zien wat er veranderd is.

Het is duidelijk dat Apple steeds dichter bij de release van iOS 14 komt. Er worden minder grootse functies en veranderingen doorgevoerd, maar we hebben toch 11 veranderingen kunnen spotten en we delen ze graag met je.

#1 Verbeterde, uitgesplitste Spotlight-resultaten

Tijdens de WWDC beloofde Apple een betere zoekfunctie in Spotlight, maar die heeft zich tot en met beta 3 niet laten zien. We zien in beta 4 dat het is doorgevoerd. Zoekresultaten worden nu beter uitgesplitst onder Siri-informatie, apps (indien beschikbaar), nieuws en meer. Je kunt nog steeds zoeken op Safari door naar beneden te scrollen.

In de vorige beta’s vonden we de zoekfunctionaliteit redelijk slecht vergeleken met iOS 13. We bekeken het daarom met argusogen, maar dat hoeft niet meer. Zoeken met Spotlight is nu weer betrouwbaar en overzichtelijk.

#2 COVID-19 tracking werkt nu in iOS 14

Het was al eerder beschikbaar in iOS 13.5, maar betatesters van iOS 14 moesten erop wachten: COVID-19 tracking. Er is zelfs een nieuwe menuoptie in het hoofdmenu van de Instellingen-app. Apple heeft geen aparte app gebouwd, maar biedt slechtst ondersteuning voor de betreffende apps van overheden. Deze API is in samenwerking met Google tot stand gekomen en werkt dus ook op Android. De Nederlandse CoronaMelder app moet in september van start gaan.

In de nieuwe menuoptie legt Apple uit hoe de tracking werkt en wanneer je een melding krijgt. Vanuit de instellingen kun je terugvinden wanneer je dichtbij een besmet persoon bent geweest. Ook regel je hier de toestemmingen voor de tracking app zodra deze er is.

Bekijk ook Nederlandse CoronaMelder-app vanaf 1 september te downloaden voor iedereen De Nederlandse CoronaMelder-app is vanaf 1 september voor iedereen te downloaden. Met de app krijg je een melding als je in de buurt van een met het coronavirus besmette persoon bent geweest.

#3 Nieuw widget voor de TV-app

Tot nu toe heeft Apple in iedere beta van iOS 14 één of meer widgets toegevoegd voor de ingebouwde apps. Deze keer is het de beurt aan de TV-app. Net als veel andere widgets is deze in drie formaten beschikbaar, met steeds meer informatie per grotere widget. Je ziet altijd je meest recent bekeken item in de TV-app. Dat kan ook iets van Disney+ zijn, want er is sinds kort ondersteuning voor Disney+ in de TV-app.

Kies je voor het tweede of derde formaat, dan zie je meer recente items. Je kunt erop tikken om direct ernaartoe te gaan. Dat is handig als je een serie kijkt op Apple TV+ of Disney+, want de widget houdt al voor je bij waar je bent gebleven met kijken.

#4 3D Touch is terug op ondersteunde apparaten

Veel mensen schrokken ervan: 3D Touch verdween in iOS 14 beta 3. Apple maakte destijds al duidelijk dat het ging om een tijdelijke verandering. Het was ook van korte duur, want in iOS 14 beta 4 is 3D Touch weer terug. Uiteraard werkt het alleen op iPhones met een dergelijke sensor. De iPhone 11 doet bijvoorbeeld niet mee, maar de iPhone XS wel. Waarom Apple de functie tijdelijk uitschakelde is onbekend. We zijn in ieder geval blij dat het weer terug is.

Meer veranderingen in iOS 14 beta 4

Hieronder sommen we nog enkele kleinere veranderingen op die we in iOS 14 beta 4 spotte.

De Muziek-app heeft nieuwe symbolen voor het toevoegen en downloaden van muziek Met de LiDAR Scanner kan de iPad Pro 2020 nu automatisch iemands lengte meten.

In de Weer-app zijn de symbolen voor weersomstandigheden aangepast. Het zonnetje staat nu bijvoorbeeld rechts achter een wolkje. Ook is het icoontje bij bliksem iets aangepast. Het Aandelen-widget laat nu een standaard, grijze grafiek zien wanneer een item geen eigen grafiek biedt.

De compacte weergave ziet er nu beter uit, in voorbereiding op het kleinere iPhone 12 scherm. Je kunt nu de uitleg overslaan tijdens het instellen van AirPods Pro. De Opdrachten-app widget is nu beschikbaar in 2×2 formaat, maar werkt nog niet.

Heb jij nog interessante vernieuwingen gevonden? Laat het weten in de reacties!

