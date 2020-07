De TV-app van Apple is niet alleen de plek waar je iTunes Store-films en Apple TV+ series kan kijken. De TV-app verzamelt ook content van andere streamingdiensten, al moet je er soms wel handmatig naar zoeken. Wat betreft Disney+ is dat nu niet meer nodig, want je kan in de TV-app Disney+ koppelen als je al geabonneerd bent, zo ontdekte iCulture. In de VS was het al langer mogelijk om Disney+ te koppelen aan de TV-app, maar in Nederland is deze optie nieuw. Het heeft een aantal voordelen.



Disney+ werkt nauwer samen met TV-app

Het grootste voordeel van het koppelen van Disney+ en de TV-app, is dat je exclusieve Disney+ content kan toevoegen aan je Volgende-lijst. De TV-app biedt een soort kijklijst en door films en series van verschillende diensten hieraan toe te voegen, krijg je dus één overkoepelende kijklijst. Eerder was het alleen mogelijk om content van Disney+ aan je kijklijst toe te voegen als deze ook in de iTunes Store stond, bijvoorbeeld de vele Disney-films. Nu kun je ook exclusieve content zoals Disney’s Imagineers en Forky Asks aan de lijst toevoegen. Ook houdt de TV-app bij waar je in een Disney-film of -serie gebleven bent.

Je kunt je account koppelen zodra je in de TV-app een Disney+ film of serie aantikt. Er verschijnt dan een melding om de diensten te koppelen.

Bovendien kan de TV-app nu suggesties voor andere content op Disney+ geven. Je kijkgeschiedenis van de Disney+-app wordt gedeeld met de TV-app. Op basis van deze kijkgeschiedenis krijg je suggesties voor series en films die je nog niet gezien hebt. Het is helaas niet mogelijk om naar Disney+-content te kijken in de TV-app. Je wordt nog altijd doorgestuurd naar de app van Disney+, zelfs als je deze niet geïnstalleerd hebt.

Disney+ is nog één van de weinige streamingdiensten die je nog gewoon kan betalen via je Apple-account. Zowel Netflix als Spotify zijn gestopt met het aanbieden van de betalingen via je Apple ID, omdat ze de 30% (en later 15%) niet aan Apple willen afdragen. Of Apple met Disney speciale afspraken heeft, is niet duidelijk.