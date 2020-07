De Nederlandse CoronaMelder-app is vanaf 1 september voor iedereen te downloaden. Met de app krijg je een melding als je in de buurt van een met het coronavirus besmette persoon bent geweest.

CoronaMelder-app vanaf 1 september voor iedereen

De CoronaMelder, zoals de corona-app in Nederland gaat heten, wordt al getest in Twente. Gedurende de ontwikkeling werden al meer details naar buiten gebracht over het design, de werking en meer. Vandaag brengt de Rijksoverheid een vernieuwde Tijdlijn CoronaMelder uit waaruit deze verwachte releasedatum blijkt.



CoronaMelder maakt gebruik van de API van Apple en Google om de tracking mogelijk te maken. Hiervoor heb je tenminste iOS 13.5 nodig, wat draait op de iPhone 6s en nieuwere toestellen. Via de API wordt niet je locatie vastgelegd, maar alleen een anonieme ID. Hiermee draag je bij aan een groter netwerk van anonieme ID’s die met elkaar in contact zijn gekomen.

Bekijk ook Nederlandse CoronaMelder vanaf vandaag getest in Twente De Nederlandse coronavirus-app krijgt de naam CoronaMelder. De app wordt vanaf vandaag getest door een groep van enkele honderden Twentenaren. Daaruit moet blijken of de app gemakkelijk is te installeren en geen misverstanden oproept.

Loop je even snel langs iemand, dan gebeurt er niets wat de app betreft. Pas als je 10 minuten of langer dichtbij een besmette persoon bent geweest zal je een melding krijgen. Deze krijg je overigens niet perse meteen, want het kan zijn dat de persoon in kwestie nog niet eens weet dat hij/zij besmet is. Dat wordt geregistreerd na een coronatest met positieve testresultaten en contact met de GGD. Vervolgens krijgen alle betrokken personen een melding – uiteraard zonder namen. Overigens weet noch de GGD, noch de patiënt wie de melding allemaal krijgt. Dat hoeven geen bekenden te zijn.

Batterijverbruik CoronaMelder tussen de 3 en 6 procent

Uit de test onder enkele honderden mensen in Twente blijkt dat het gemiddelde batterijverbruik van de CoronaMelder app 3-6% is. Eerder bleek met buitenlandse apps dat dit veel meer is, namelijk 10-15%. Hoe de Nederlandse app precies zo’n laag verbruik haalt is op dit moment nog niet bekend, maar het zal naar onze verwachting goed nieuws betekenen voor het aantal downloads.

Hoeveel de app daadwerkelijk verbruikt ligt ook aan welke iPhone je hebt en welke iOS-versie. Ook de batterijconditie van je iPhone is belangrijk. Wil je weten in welke staat jouw batterij is? Check dan onze afzonderlijke tip. Doorgaans vergt normaal gebruik van Bluetooth iets meer van je batterij. Omdat het hier om continue actieve tracking gaat is het verbruik dan ook hoger.