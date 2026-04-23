Apple kondigt zelden vóór de presentatie al concrete details aan over nieuwe besturingssystemen. Dit keer doet het bedrijf dat wel, want in nieuwe documenten staat dat in iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en andere komende updates Apple‑apparaten strenger controleren of netwerkverbindingen veilig zijn. Vooral in bedrijfsomgevingen kan dat grote gevolgen hebben, want servers met een verkeerde of verouderde beveiligingsinstelling kunnen straks simpelweg worden geweigerd.

Waarom is dit bijzonder?

Apple praat zelden zo openlijk over functies van een toekomstige iOS‑ en macOS‑versie. Meestal horen we pas op WWDC wat er verandert. Nu is er echter ruim anderhalve maand van tevoren een officieel supportdocument voor IT‑beheerders verschenen. Dat laat zien hoe ingrijpend deze stap is: Apple draait de duimschroeven aan voor de netwerkbeveiliging, specifiek voor systemen die apparaten beheren, apps uitrollen en updates verzorgen.

Met deze aankondiging wordt duidelijk dat Apple‑apparaten voortaan strenger gaan controleren of servers moderne en veilige TLS‑instellingen gebruiken. Zijn die niet op orde, dan kunnen verbindingen straks worden geweigerd. Daardoor kunnen Mobile Device Management (MDM)‑servers, interne appstores of update‑servers ineens niet meer werken als ze nog op oude standaarden draaien. Voor bedrijven en scholen die sterk leunen op Apple‑apparaten is dat een grote verandering – en precies daarom waarschuwt Apple nu al, zodat beheerders tijd hebben om hun omgeving op tijd aan te passen.

Wat merk je als consument?

Als consument merk je hier in veel gevallen weinig van. Je iPhone of Mac maakt voor gewone apps en websites nu al gebruik van moderne beveiliging, dus daar verandert weinig. Toch kan het effect voor sommige gebruikers duidelijk zichtbaar zijn. Je zou tegen de volgende fouten aan kunnen lopen:

je geen bedrijfsapps meer kunt installeren of updaten.

je apparaat niet (goed) meer kan worden ingeschreven in MDM.

instellingen of certificaten niet meer automatisch worden gepusht.

software‑updates via de bedrijfsserver vastlopen.

Als alles goed wordt ingericht, merk jij er niets van. Met als bijkomend voordeel dat je op (bedrijfs)servers juist nóg beter beschermd bent tegen verouderde of zwakke beveiligingsinstellingen. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Deze strengere netwerkcontroles sluiten bovendien goed aan op de positie die Apple in de zakelijke markt wil hebben na de introductie van Apple Business, waar veilige en centraal beheerde apparaten steeds belangrijker worden.

Bekijk ook Apple kondigt Apple Business aan: alles-in-één platform voor bedrijven Apple biedt met Apple Business een alles-in-één dienst aan die allezakelijke tools samenbrengen in één overzichtelijke omgeving.

Wanneer komt iOS 27?

Apple heeft iOS 27 en macOS 27 nog niet officieel uitgebracht, maar we weten wél precies wanneer de updates worden aangekondigd. Traditiegetrouw presenteert Apple de nieuwe versies van zijn besturingssystemen tijdens WWDC. Dit jaar vindt WWDC plaats van 8 tot en met 12 juni 2026. Op maandag 8 juni 2026 worden iOS 27 en macOS 27 officieel onthuld, waarna de eerste testversies voor ontwikkelaars diezelfde avond nog beschikbaar komen.

De definitieve release voor alle gebruikers volgt in het najaar, na de introductie van de nieuwe iPhones in september. Voor die tijd moeten bedrijven hun servers op orde hebben, anders loop je als gebruiker het risico dat bepaalde beheerfuncties of interne diensten niet meer goed werken zodra je de update installeert.