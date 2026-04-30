Na jarenlange exclusiviteit voor betalende abonnees komt picture-in-picture nu ook beschikbaar voor gratis gebruikers, maar wel met een addertje onder het gras.

Als je een video wil zoeken ga je vaak al automatisch naar YouTube, maar het vervelende is daarbij dat zodra je de app sluit, de video ook meteen stopt met spelen. Jarenlang was dit een exclusieve functie voor abonnees van YouTube Premium, maar nu maakt Google dit beschikbaar voor niet-betalende gebruikers.

YouTube maakt picture-in-picture gratis

YouTube maakt de handige picture-in-picturemodus (PiP) nu wereldwijd gratis beschikbaar voor alle gebruikers op iOS (en Android). Tot nu toe was de functie vooral gekoppeld aan YouTube Premium of beperkt tot bepaalde regio’s, maar in de komende maanden rolt Google de mogelijkheid uit naar alle gebruikers wereldwijd.

Met picture-in-picture kun je een video blijven kijken in een klein venster, terwijl je andere apps gebruikt. Handig als je even je mail wil checken, berichten wil beantwoorden of op het web wil surfen, zonder dat de video stopt.

Zo werkt Picture-in-picture op YouTube

De werking is vergelijkbaar met wat je misschien al kent van andere apps. Je start een video in de YouTube-app en zodra je de app verlaat, krimpt de speler automatisch naar een klein zwevend venster op je scherm. Dat venster kun je verplaatsen naar een andere hoek en in sommige gevallen iets groter of kleiner maken. In dat venster heb je de belangrijkste bediening direct bij de hand: je kunt pauzeren, afspelen of met één tik terugkeren naar de volledige YouTube-app. De video blijft ondertussen gewoon doorspelen terwijl je andere apps gebruikt.

Let wel: voor gratis gebruikers werkt picture-in-picture alleen bij langere, niet-muzikale video’s zoals vlogs, reviews en tutorials. Muziekvideo’s zijn uitgesloten. Premium-abonnees behouden extra mogelijkheden. Zij kunnen ook muziek en muziekvideo’s in de achtergrond én in picture-in-picture afspelen. Daarmee blijft het onderscheid duidelijk: iedereen krijgt PiP voor reguliere video’s, maar voor muziek in PiP blijft YouTube Premium vereist.

Wanneer kan je picture-in-picture gebruiken bij YouTube?

De uitrol van de gratis picture-in-picturefunctie is inmiddels gestart en YouTube geeft aan dat de functie in de komende maanden voor “alle gebruikers wereldwijd” beschikbaar komt. Het kan dus even duren voordat je het op jouw account ziet verschijnen, maar de functie komt uiteindelijk naar alle iOS- en Android-gebruikers, ook zonder YouTube Premium.

Met deze stap maakt YouTube een van zijn meest praktische functies breder beschikbaar. Multitasken tijdens het kijken van langere video’s wordt daarmee een standaardoptie, terwijl de meer uitgebreide PiP-mogelijkheden – vooral rond muziek – als extraatje voor betalende abonnees behouden blijven.