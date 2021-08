Apple heeft iOS 14.8 in ontwikkeling, zo blijkt uit code van Xcode. Ook uit websiteanalyses blijkt dat de update in ontwikkeling is bij Apple.

Apple heeft sinds september vorig jaar in een razend tempo iOS-updates uitgebracht. En ondanks dat iOS 15 al in het vooruitzicht ligt met een verwachte release over ongeveer een maand, lijkt Apple nog lang niet klaar met iOS 14. En dan gaat het niet alleen maar om een paar bugfixes of verbeterde beveiliging, want iOS 14.8 lijkt eraan te komen.



iOS 14.8 in ontwikkeling

Ontwikkelaar Brendan Shanks ontdekte dat in de code van Xcode 13 beta 4 een regel toegevoegd is die verwijst naar iOS 14.8. Die regel is pas in de vierde beta toegevoegd en dat doet Apple niet zomaar. Zowel MacRumors als 9to5Mac hebben in hun eigen websiteanalyses vermeldingen van iOS 14.8 gezien. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd totdat de eerste beta uitgebracht wordt.

Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8 — Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021

Apple heeft op moment van schrijven (inclusief de oorspronkelijke iOS 14.0-release) precies 14 updates uitgebracht. iOS 14.7.1 is momenteel de meest recente versie. Apple heeft nog nooit eerder een .8-update uitgebracht. Het verste wat Apple gekomen is, is iOS 13.7 en dus iOS 14.7. Ter vergelijking zijn dit de updates van de afgelopen jaren:

2020: iOS 13.7 (september)

2019: iOS 12.4 (juli)

2018: iOS 11.4 (mei)

2017: iOS 10.3 (maart)

2016: iOS 9.3 (maart)

In de maanden daarna bracht Apple wel kleine puntupdates uit met bugfixes, maar grotere .X-updates bleven uit.

Wat brengt iOS 14.8?

De grote vraag is nu wat er toegevoegd gaat worden in iOS 14.8, als de update inderdaad uitgebracht gaat worden. Apple heeft al eerder laten weten dat gebruikers met ingang van iOS 15 niet verplicht hoeven te updaten om toch goed beveiligd te zijn. Apple gaat losse beveiligingsupdates uitbrengen, maar mogelijk komt er dus ook nog een update met wat kleine verbeteringen voor iedereen die op iOS 14 wil blijven zitten.

Zodra we meer weten over iOS 14.8 en de eventuele beta, lees je dat uiteraard op iCulture.