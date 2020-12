iCulture Vandaag: dit was maandag 14 december 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 14 december 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We hadden ze al verwacht: het was weer een avond vol met software-updates. Apple bracht iOS 14.3 uit, maar ook watchOS 7.2 en updates voor macOS Big Sur en tvOS 14. In watchOS 7.2 vind je nu ook de cardioconditie op de Apple Watch, mét een waarschuwing als deze aan de lage kant is. Verder vandaag: start Rabobank met 06-Betalen, ging Apple Fitness+ van start in Engelstalige landen en meer. Je leest het allemaal in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Halide Camera (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Ondersteuning voor Apple ProRAW in deze populaire camera-app.

+ , iOS 13.0+) - Ondersteuning voor Apple ProRAW in deze populaire camera-app. Final Cut Pro (€329,99, macOS, 10.15.6+) - Je project delen op Facebook en YouTube.