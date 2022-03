Wil je gratis Viaplay kijken ? Dat kan! Bij KPN Ziggo en Caiway en krijg je extra korting of kun je zelfs een paar maanden gratis kijken. Je mist op die manier niets van het Formule 1 seizoen. In dit artikel leggen we uit waar je het goedkoopst uit bent voor je Viaplay-abonnement.

Viaplay is op 1 maart 2022 van start gegaan in Nederland. Wil je de Formule 1 kijken, dan kan dat op twee manieren: via de Formule 1 TV-app (€70 per seizoen) of via Viaplay (prijs varieert van €9,99 tot €13,99 per maand). Kijken via Viaplay lijkt op het eerste gezicht de duurste optie, maar wie slim is kan ook Viaplay met korting afsluiten. Je kunt zelfs negen maanden gratis kijken en bent dan klaar voor het hele Formule 1 seizoen. Speciaal voor de F1-fans is er een documentaire over Max Verstappen en vader Jos, waarin beide terugblikken op het seizoen 2021 en alvast vooruitkijken naar de kansen in seizoen 2022. Een must-see voor de echte Verstappen-fans!

Daarnaast krijg je toegang tot belangrijke sportwedstrijden zoals de Bundesliga en Premier League. Naast sport biedt Viaplay nog veel meer content aan, waaronder films van Sony en MGM, dramaseries, Viaplay Originals en Nederlandse content.

Maar voor veel mensen zal de Formule 1 de belangrijkste reden zijn om een abonnement op Viaplay af te sluiten. Volg alle vrije trainingen, kwalificaties en de races. Ook kijk je vanuit de Nederlandse studio alle programma’s rond de F1-weekenden met live commentaar, voor- en nabeschouwingen. De analyses komen van bekende coureurs als Tom Coronel, Guido van der Garde, Jos Verstappen, David Coulthard en Mika Häkkinen. Onderweg kijk je met de Viaplay-app.

Gratis Viaplay bij T-Mobile

Bij T-Mobile krijg je 4 maanden Viaplay gratis bij een nieuw 1-jarig internetabonnement voor thuis. Dit geldt voor nieuwe klanten, maar ook voor mensen die hun bestaande abonnement met een jaar willen verlengen. Het maakt niet uit of je kiest voor alleen internet of een bundel met TV en Vast Bellen. Na deze vier maanden betaal je tot 1 augustus de actieprijs van €9,99 per maand en daarna €13,99 per maand.

Bekijken: Viaplay bij T-Mobile

Gratis Viaplay bij KPN

De beste aanbieding is te vinden bij KPN. Nieuwe KPN-klanten krijgen namelijk 9 maanden gratis Viaplay en dat is voldoende voor het hele Formule 1-seizoen, dat tot en met 22 november 2022 duurt. Bij een 1-jarig KPN Internet & TV-abonnement krijg je 9 maanden gratis Viaplay. Bovendien krijg je de eerste drie maanden extra korting op je abonnementsprijs.

Bestaande KPN-klanten kunnen sinds 1 maart een Viaplay-abonnement afsluiten en betalen via de KPN-factuur. Je regelt dit via MijnKPN. Tot 1 augustus betaal je de actieprijs van €9,99 per maand, daarna €13,99 per maand.

Met Viaplay bij KPN kun je elke maand tot €12,50 korting krijgen als je Internet, Mobiel en TV combineert met Viaplay. Het gaat hier om €5 korting op entertainment en €7,50 korting op mobiel. Check hier welke voordelen je nog meer kunt krijgen door KPN-diensten te combineren!

Belangrijk om te weten: je kunt bij KPN op twee apparaten tegelijk kijken. Met de Viaplay-app kun je thuis of onderweg kijken op je smartphone, tablet, Mac of PC. Met een Chromecast of Apple TV kun je ook via de Viaplay-app op je smart-tv kijken. Of kijk op zaterdagen en zondagen live de Formule 1 gewoon via de tv-ontvanger op Viaplay Xtra (kanaal 225).

Bekijken: Viaplay bij KPN

50% korting op Viaplay bij Ziggo

Alle Ziggo-klanten krijgen de eerste 4 maanden 50% korting op Viaplay. Dit geldt van 1 maart t/m 30 april en is maandelijks opzegbaar, dus mocht het tegenvallen of wordt jouw favoriet al vroeg in het seizoen uitgeschakeld, dan kun je er nog vanaf. Bij Ziggo betaal je de resterende maanden tot 1 augustus €9,99 en daarna €13,99 per maand.

Bij Ziggo zelf kun je bovendien de Formule 1-samenvattingen zien. Deze worden getoond in een beeldkwaliteit 720p en dat is een heel verschil met vorig seizoen toen je bij Ziggo nog de wedstrijden in 4K Ultra HD kon zien. Een woordvoerder van Ziggo heeft aangegeven dat de samenvattingen van alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en de Grand Prixes iedere avond in het raceweekend te zien zullen zijn op Ziggo Sport en via de kanalen van Ziggo Sport Totaal.

Bekijken: Viaplay bij Ziggo

€1 korting op Viaplay bij Caiway

Ben je klant bij kabelaanbieder Caiway, dan krijg je €1 korting per maand op Viaplay. Je betaalt dus €8,99 per maand tijdens de actieperiode en vanaf 1 augustus gaat de prijs omhoog naar €12,99 per maand. Viaplay is maandelijks opzegbaar, dus mocht je later spijt krijgen dan ben je er ook weer snel vanaf.

Bekijken: Viaplay bij Caiway

Viaplay los afsluiten

Wil je niet via een provider afsluiten, dan kan dat ook rechtstreeks bij Viaplay zelf. Je betaalt tot 1 augustus 2022 de actieprijs van €9,99 per maand en daarna de normale prijs van €13,99 per maand. Ook hier is het maandelijks opzegbaar.

Bij Viaplay kun je twee streams tegelijk kijken. Omdat Viaplay meerdere F1-streams aanbiedt kun je op beide schermen naar iets anders kijken: Main, Onboard, Pitlane en Timing. Deze zijn allemaal beschikbaar met Nederlands commentaar.

Viaplay zendt de F1-wedstrijden uit in een HD-kwaliteit (720p). Dit heeft te maken met de verschillen tussen progressive en interlace beeld. Volgens Viaplay is progressive beeld geschikter voor de snelle beeldwisselingen die je bij de Formule 1 ziet. Andere content is wel in hogere kwaliteit beschikbaar. In de Viaplay app kun je aangeven of je wilt kijken in HD (2,5GB/u), High (1,8 GB/u), Average (500 MB/u) of Low (150MB/u). Achter elke beeldkwaliteit zie je hoeveel data er per uur wordt verbruikt.

Bekijk ook Streamingdienst Viaplay op 1 maart gestart in Nederland: dit kost het Er is een nieuwe streamingdienst: Viaplay start op 1 maart 2022 in Nederland. Ook de prijs is bekend: €13,99 per maand , met een tijdelijke aanbieding voor snelle beslissers. Wordt het iets voor jou?

Viaplay alternatieven

Aangezien Viaplay de exclusieve tv-rechten voor de Formule 1 heeft, zijn er niet veel alternatieven. De beste andere optie is om via F1 TV Pro te kijken, waarbij je een beeldkwaliteit krijgt van 1080p (Full HD). Je betaalt hiervoor €65 per seizoen en het is dus goedkoper dan een seizoen lang Viaplay kijken. Bij Viaplay krijg je wel iets meer, zoals diverse live voetbalwedstrijden, PDC Darts en andere sporten. Ook heeft Viaplay uitgebreide voor- en nabeschouwingen bij Formule 1 Grand Prixes, die je mist als je alleen F1 TV Pro kijkt. F1 TV Pro is de eigen streamingdienst van Formule 1-eigenaar Liberty Media.