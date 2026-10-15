Kijk de Formule 1 bij Viaplay met 25% korting

Het F1-seizoen is weer in volle gang. Het is daarom tijd om je Viaplay-abonnement af te sluiten. Dat kan met een maandabonnement, maar je bent veel goedkoper uit door een jaarabonnement bij Viaplay af te sluiten. Dit is het beste moment om voor Viaplay te kiezen, want het jaarabonnement is nu extra voordelig! Je bespaart meteen tot 25% op de maandprijs en kijkt al vanaf €14,92 per maand. Deze prijs geldt voor het abonnement met reclame. Wil je geen reclames zien, dan betaal je €16,58.

Ook dit jaar heb je weer twee manieren om naar de Formule 1 te kijken: Viaplay of F1 TV Pro. Met Viaplay krijg je het meest, want daar krijg je gratis F1 TV Pro bij. Sinds een aantal jaar kies je tussen een abonnement met of zonder reclame.

Het jaarabonnement zonder reclame levert je 25% korting op ten opzichte van de maandprijs van €21,99 per maand. Je bespaart daarmee €65,- ten opzichte van een maandabonnement. Maakt het je niet uit als er af en toe tussendoor reclame voorbijkomt? Dan betaal je met het jaarabonnement €14,92 per maand in plaats van €19,99.

Het is momenteel de goedkoopste manier om het hele jaar van Viaplay te genieten. En je krijgt er ook nog eens F1 TV Pro bij. Als je extra wilt besparen kijk je met twee huishoudens tegelijk: het ene gezin kijkt dan bij Viaplay en het andere volgt alles op F1 TV Pro. Maar je kunt natuurlijk ook beide zenders lekker voor jezelf houden en kijken naar de Formule 1, de Duitse en Engelse voetbalcompetities en het wereldkampioenschap darts.

Naast sport biedt Viaplay nog veel meer content aan, waaronder films van Sony en MGM, dramaseries, Viaplay Originals en diverse Nederlandse content. Toch is de Formule 1 voor veel mensen de belangrijkste reden om abonnee te worden van Viaplay. De echte Verstappen-fan volg natuurlijk alle Grand Prix-races op de voet en met een jaarabonnement hoef je er verder niet over na te denken. Viaplay houdt nog tot eind 2029 de uitzendrechten van de Formule 1.