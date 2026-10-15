Kijk met korting naar de Formule 1 met het Viaplay-jaarabonnement!
Kijk de Formule 1 bij Viaplay met 25% korting
Het F1-seizoen is weer in volle gang. Het is daarom tijd om je Viaplay-abonnement af te sluiten. Dat kan met een maandabonnement, maar je bent veel goedkoper uit door een jaarabonnement bij Viaplay af te sluiten. Dit is het beste moment om voor Viaplay te kiezen, want het jaarabonnement is nu extra voordelig! Je bespaart meteen tot 25% op de maandprijs en kijkt al vanaf €14,92 per maand. Deze prijs geldt voor het abonnement met reclame. Wil je geen reclames zien, dan betaal je €16,58.
Ook dit jaar heb je weer twee manieren om naar de Formule 1 te kijken: Viaplay of F1 TV Pro. Met Viaplay krijg je het meest, want daar krijg je gratis F1 TV Pro bij. Sinds een aantal jaar kies je tussen een abonnement met of zonder reclame.
Het jaarabonnement zonder reclame levert je 25% korting op ten opzichte van de maandprijs van €21,99 per maand. Je bespaart daarmee €65,- ten opzichte van een maandabonnement. Maakt het je niet uit als er af en toe tussendoor reclame voorbijkomt? Dan betaal je met het jaarabonnement €14,92 per maand in plaats van €19,99.
Het is momenteel de goedkoopste manier om het hele jaar van Viaplay te genieten. En je krijgt er ook nog eens F1 TV Pro bij. Als je extra wilt besparen kijk je met twee huishoudens tegelijk: het ene gezin kijkt dan bij Viaplay en het andere volgt alles op F1 TV Pro. Maar je kunt natuurlijk ook beide zenders lekker voor jezelf houden en kijken naar de Formule 1, de Duitse en Engelse voetbalcompetities en het wereldkampioenschap darts.
Naast sport biedt Viaplay nog veel meer content aan, waaronder films van Sony en MGM, dramaseries, Viaplay Originals en diverse Nederlandse content. Toch is de Formule 1 voor veel mensen de belangrijkste reden om abonnee te worden van Viaplay. De echte Verstappen-fan volg natuurlijk alle Grand Prix-races op de voet en met een jaarabonnement hoef je er verder niet over na te denken. Viaplay houdt nog tot eind 2029 de uitzendrechten van de Formule 1.
Rechtstreeks bij Viaplay afsluiten
Je kunt rechtstreeks bij Viaplay je abonnement afsluiten. Vervolgens kun je kijken via de tv of de Viaplay-app, naar twee streams tegelijk. Zo werkt het:
- Ga naar deze pagina op de Viaplay-website.
- Kies voor ‘Viaplay basis per jaar’ of ‘Viaplay standaard per jaar’ met 25% korting.
- Vul de gevraagde gegevens in en ga akkoord met de voorwaarden.
- Vul je betaalgegevens in.
- Geniet van je abonnement!
Viaplay afsluiten bij andere aanbieders
Natuurlijk kun je ook bij je kabel- of tv-aanbieder terecht voor het afsluiten van een Viaplay-abonnement. Hieronder zie je de kosten, waarbij twee aanbieders eruit springen: KPN en Odido als je meerdere diensten afneemt daarbij extra korting krijgt. Odido lijkt dan heel goedkoop, maar het betekent uiteraard wel dat je verplicht bent om meerdere diensten af te nemen bij deze provider. Wil je niet vastzitten aan één provider, dan is het hierboven besproken jaarabonnement van Viaplay de beste keuze.
|Provider
|Maandprijs
|Jaarprijs
|Viaplay Basis (per jaar, eenmalig betaald)
|€14,92
|€179,-
|Viaplay Standaard (per jaar, betaal eenmalig)
|€16,58
|€199,-
|Viaplay Basis (per maand)
|€19,99
|€239,88
|Viaplay Standaard (per maand)
|€21,99
|€263,88
|Viaplay bij KPN
|Vanaf €16,99
|€203,88
|Viaplay bij Odido
|€19,99 (combinatievoordeel met ESPN Compleet tot €6,49 per maand)
|€239,88
|Viaplay bij Ziggo
|Vanaf €16,99
|€203,88
|Viaplay bij Delta
|Vanaf €19,99
|€239,88
Je sluit het abonnement af via je provider en kunt dan Viaplay via de app bekijken. Een bijkomend voordeel is dat Viaplay wordt meegenomen op de factuur van je provider en dat je niet te maken hebt met meerdere aanbieders en facturen. Wel zo overzichtelijk. Ook krijg je via je provider de beloofde toegang tot F1 TV Pro.
Viaplay via je provider
Behalve rechtstreeks kun je Viaplay afsluiten via je provider. De prijs die je betaalt is per aanbieder verschillend. Soms krijg je de eerste maanden 50% korting, in andere gevallen krijg je altijd €1 korting zolang het abonnement duurt. Verder is het interessant om te kijken of je Viaplay gratis kunt opnemen in je tv-pakket.
Viaplay bij KPN
Tot €7,50 korting per maand
Bestaande KPN-klanten kunnen een Viaplay-abonnement afsluiten via MijnKPN en betalen dan via hun KPN-factuur. Je kunt elke maand tot €7,50 korting krijgen als je Internet, Mobiel en TV combineert met Viaplay. Het gaat hier om €7,50 korting op mobiel, maar je krijgt ook gratis ESPN Compleet, Netflix of Videoland. Check hier welke voordelen je nog meer kunt krijgen door KPN-diensten te combineren. Je kunt bij KPN op twee apparaten tegelijk kijken. Op zaterdagen en zondagen kijk je live de Formule 1 via de app. Dit kan helaas niet meer via het tv-kanaal.
Viaplay bij Odido
Tot €18,99 korting per maand
Bij Odido krijg je combinatievoordeel als je ook een mobiel abonnement hebt van de provider. Dit loopt op tot in totaal €12,50 per maand. Je ontvangt namelijk €5,- korting per maand op je internet en tv-abonnement en nog eens €7,50 korting op je mobiele abonnement. Liever gratis Videoland? Dan lever je 2,50 euro korting in op je mobiele abonnement. Het is hier ook mogelijk om te kiezen voor Viaplay TV+ voor €16,99 per maand, maar dan moet je het zonder F1 TV Pro doen (je kijkt wel gewoon de F1-races via een vast kanaal op je tv). Combineer je Viaplay met ESPN Compleet, dan krijg je ook nog eens €6,49 korting per maand.
Viaplay bij Ziggo
Vanaf €16,99 per maand
Voorheen had Ziggo de uitzendrechten voor de Formule 1. Je kunt er nu alleen nog de samenvattingen zien in een beeldkwaliteit 720p. Dat is een heel verschil met vroeger, toen Ziggo nog alle wedstrijden in 4K Ultra HD uitzond. Helaas biedt Ziggo geen extra korting voor (bestaande) klanten. Je betaalt voor Viaplay dus de normale maandprijs van €19,99. Wil je kijken via een tv-kanaal? Kies dan voor Viaplay TV+, maar houdt er rekening mee dat je dan geen F1 TV Pro erbij krijgt.
Viaplay bij Delta
Vanaf €16,99 per maand
Ben je klant bij kabelaanbieder Delta, dan zit je vanaf €16,99 per maand op de eerste rij. Viaplay is maandelijks opzegbaar, dus mocht je later spijt krijgen dan ben je er ook weer snel vanaf.
Viaplay alternatieven: goedkoper kijken bij F1 TV
Aangezien Viaplay de exclusieve tv-rechten voor de Formule 1 heeft, zijn er niet veel alternatieven. De beste andere optie is om via F1 TV Pro te kijken, waarbij je een beeldkwaliteit krijgt van 1080p (Full HD). Je betaalt hiervoor €11,90 per maand en het is dus goedkoper dan een seizoen lang Viaplay kijken.
Bij Viaplay krijg je wel veel meer, zoals andere sporten en diverse series en films. Bovendien krijg je als Viaplay-klant ook toegang tot alle content van F1 TV Pro, dus het is niet meer nodig om een abonnement bij beide diensten af te sluiten.
F1 TV Pro is de eigen streamingdienst van Formule 1-eigenaar Liberty Media.
Meer over Formule 1 kijken lees je in onze aparte gids. Daar lees je ook welke alternatieven er zijn om Formule 1 te kijken, zowel in Nederland als in andere landen.
Verder lezen:
- Formule 1 kijken op tv, iPhone en iPad
- Formule 1 kalender in je agenda zetten
- Viaplay of F1 TV Pro: bij welke dienst kijk jij dit jaar de Formule 1?
- F1 TV Pro is flink duurder geworden: zo omzeil je de prijsverhoging
- Formule 1 gratis kijken: dit zijn je opties
- De gratis proefperiode bij Viaplay is terug