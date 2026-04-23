iOS 26 heeft een groot privacy-probleem – zo los je het op

Apple heeft de privacy van zijn gebruikers hoog in het vaandel staan, maar toch bleek onlangs dat er iOS 26 en eerdere versies een behoorlijk groot privacy-probleem zit. De oplossing? Snel de nieuwste update installeren. We leggen uit wat er precies aan de hand is.

Apple heeft iOS 26.4.2 uitgebracht en hoewel het op het eerste gezicht een kleine update lijkt, zit er een opvallend belangrijke fix in. De update zorgt er namelijk voor dat meldingen van apps ook echt verdwijnen – iets wat eerder niet altijd gebeurde.

Verwijderde meldingen bleven soms bewaard

Met iOS 26.4.2 pakt Apple een probleem aan in het meldingssysteem van iOS. In sommige gevallen bleven pushmeldingen van apps namelijk op het toestel opgeslagen, terwijl ze al verwijderd hadden moeten zijn.

Dat klinkt onschuldig, maar dat is het niet. Meldingen kunnen immers gevoelige informatie bevatten, zoals berichten uit chat-apps, verificatiecodes of persoonlijke updates. Als die gegevens op de achtergrond toch bewaard blijven, kan dat een privacy-risico vormen.

Apple omschrijft het probleem zelf als een ‘logging issue’, waarbij data niet goed werd opgeschoond. In iOS 26.4.2 is dit opgelost door betere data-afscherming toe te passen.

Ook oude meldingen worden alsnog verwijderd

Belangrijk detail: Apple heeft niet alleen de bug opgelost, maar ook meteen schoon schip gemaakt. Eventuele meldingen die onbedoeld waren blijven staan, worden door de update alsnog verwijderd van je toestel.

Dat betekent dat je na installatie van iOS 26.4.2 zeker weet dat verwijderde meldingen ook echt weg zijn – zoals het hoort. Een goede reden dus om meteen te gaan updaten.

Mogelijke aanleiding: recent nieuws van de FBI

Apple zelf noemt geen specifieke aanleiding, maar de timing is opvallend. Recent kwam namelijk in het nieuws dat de FBI erin was geslaagd om meldingen van apps terug te halen op een iPhone, zelfs nadat de betreffende app verwijderd was. In het voorbeeld ging het om meldingen van de chat-app Signal.

Met deze update lijkt Apple deze bug nu definitief verhelpen. Het idee is duidelijk: als je een app verwijdert, moeten ook alle bijbehorende meldingen verdwijnen – zonder uitzonderingen.

iOS 26.4.2 bevat verder vooral bugfixes en beveiligingsupdates zonder zichtbare nieuwe functies. Juist daarom is dit typisch zo’n update die je misschien geneigd bent uit te stellen – maar dat is in dit geval niet verstandig.

Zeker vanwege de privacygevoelige aard van deze bug is het aan te raden om iOS 26.4.2 zo snel mogelijk te installeren op je iPhone. Dezelfde bugfix is ook beschikbaar voor iPad (iPadOS 26.4.2) en oudere systemen zoals iOS 18.7.8.

iOS 26.4.2 installeren

Wil je de update installeren? Dat doe je in ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Tik daar op Download en start daarna de installatie als je erom gevraagd wordt. Nu nog even wachten tot je iPhone opnieuw opstart en je privacy is al weer wat beter beveiligd.