In september moet in België de officiële corona-app gelanceerd worden. De app wordt een variant op de reeds bestaande Duitse corona-app.

Corona-app voor België: in september beschikbaar

Deze week heeft Karine Moykens, de voorzitter van het Belgische Interfederaal Comité Testing & Tracing, aangekondigd dat de corona-app in september voor alle Belgen te downloaden moet zijn. Aanvankelijk was de Belgische overheid tegen een dergelijke app, maar in juni ging het plan toch door.

De app is nog niet in ontwikkeling. Daarvoor zoekt het comité nog een bedrijf, maar één ding staat al vast. Het wordt een variant op de Duitse corona-app. Deze is inmiddels zo’n drie weken beschikbaar en gebruikt de API van Apple en Google. Hiermee worden anoniem gegevens tussen Bluetooth-telefoons uitgewisseld. We weten nu dus dat de Belgische variant hier gebruik van zal maken.

Een precieze datum kan Comité-voorzitter Moykens nog niet geven. Het blijft vooralsnog bij “in de loop van september” tot de app beschikbaar is. Wel weten we dat je tenminste iOS 13.5 of nieuwer nodig hebt. Hierin stelt Apple het traceren beschikbaar met de API van Google en Apple. Op dit moment kunnen iPhones met oudere iOS-versies nog niet gebruikmaken van de technologie. Bekijk hier hoe je je iPhone moet updaten en welke iOS-versie je kunt installeren op jouw toestel.

Belgische corona-app “veiligste systeem dat bestaat”

Bij het programma De Ochtend vertelde Moykens dat er gekozen is voor “het veiligste systeem dat bestaat,” waarmee ze duidt op het systeem wat ook in Duitsland, Zwitserland en Nederland wordt gebruikt. De privacy van burgers is volgens haar gegarandeerd.

Wanneer de app is geïnstalleerd krijgen gebruikers een melding zodra ze in de buurt zijn geweest van een besmette persoon. Het systeem weet dat iemand besmet is zodra deze persoon een speciale code invoert na constatering van de besmetting. Hierbij worden geen persoonsgegevens gedeeld. Krijg je een melding, dan is het de bedoeling dat je jezelf laat testen. Mocht je besmet blijken, dan vul jij ook een speciale code in. Op die manier wordt het netwerk uitgebreid en worden zoveel mogelijk mensen op de hoogte gebracht.

Voor mensen die om welke reden dan ook de app niet willen of kunnen gebruiken blijft de oude methode bestaan. Het gebruik van de app wordt vrijwillig, dus als je liever zelf naar een dokter gaat zodra je klachten begint te krijgen is dat aan jou. Hiermee kun je alleen niet bijdragen aan het netwerk en bestaat de kans dat anderen onbewust in contact zijn geweest met een besmette persoon.

De Nederlandse CoronaMelder-app kan vanaf 15 juli van start gaan, als het kabinet hier goedkeuring voor geeft. Vanaf vandaag wordt de app getest door een groep inwoners van Twente.