iCulture Vandaag: dit was dinsdag 1 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 1 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We begonnen de dag met een flinke berg nieuws. Er zijn namelijk veel voorspellingen over de producten die Apple eind dit jaar uitbrengt. Zo bespreken we het design van de iPhone 12, de nieuwe Apple Watches van 2020 (ja, het zijn er meer!) en nog veel meer. Ook lees je de ervaringen van de nieuwe T-Mobile tv-app voor de Apple TV en nog veel meer.



Nieuws en opinie

Deals

Tips

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bij het versturen van een fotokaart kan je nu ook kiezen voor een gevouwen kaart in envelop.

1Blocker: Privacy & Ad Blocker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - De whitelist is aangepast naar Allow List en meer.

, iOS 13.0+) - De whitelist is aangepast naar Allow List en meer. Transavia (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - De app van deze vliegmaatschappij is helemaal vernieuwd én volledig native.

Google Foto's (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Er is een nieuwe videobewerker en mogelijkheden om filters en meer toe te voegen.