Volgens Mosseri heeft het bedrijf simpelweg niet de middelen om een app te ontwikkelen voor beide platformen. Instagram heeft “een hoop te doen” en dat zijn blijkbaar belangrijker dingen dan het maken van een iPad-app. De CEO antwoordde het volgende op een vraag van een gebruiker: “We zouden graag een iPad-app bouwen, maar we hebben maar een beperkt aantal mensen en zoveel te doen. Het is niet naar boven gekomen als het beste volgende ding wat we moeten doen”, aldus Mosseri.



Het is moeilijk te geloven voor een groot bedrijf als Facebook, waar honderden developers aan apps en andere diensten werken, terwijl veel kleinere ontwikkelaars er wel in slagen om tijd te maken voor een iPad-app.

Er lijkt een andere reden te zijn waarom Instagram op de iPad liever niet wil zien. Er waren wel allerlei Instagram-apps voor de iPad, gemaakt door derden, maar die heeft Instagram onmogelijk gemaakt door technische aanpassingen. Eventueel kun je de web-app van Instagram gebruiken en die bijvoorbeeld als icoontje op je beginscherm zetten, maar tot his dat anders. Niet alle functies zijn voorhanden.

Vorige maand kreeg Instagram ook nog de graag waarom er geen iPad-app was, maar er wel tijd wordt gestoken in de chatfunctie via DM’s. Het bedrijf zei toen dat DM’s belangrijk zijn omdat ze je helpen om in contact te blijven met mensen die belangrijk voor je zijn.