Tussen 2012 en 2020 heeft Apple Macs uitgebracht met een zogenaamde Fusion Drive. Deze bestaat voor een deel uit harddisk-opslag en voor een (kleiner) deel uit SSD-opslag. Wat is Fusion Drive precies en wat heb je er in de praktijk aan? In deze gids lees je alle ins en outs van Apple’s opslagsysteem.

Wat is een Fusion Drive?

Fusion Drive is een opslagsysteem, ontwikkeld door Apple, die de hoge opslagcapaciteit van een harde schijf combineert met de snelheid van een SSD-schijf. Dit wordt ook wel hybride opslag genoemd. Een traditionele harde schijf is relatief traag omdat er gebruik wordt gemaakt van bewegende onderdelen. Een SSD (ook wel flashopslag) heeft deze bewegende onderdelen niet, waardoor hij niet alleen stiller maar ook een stuk sneller is. In een Fusion Drive worden deze twee schijven met elkaar gecombineerd tot één geheel, waardoor je kunt profiteren van de voordelen van beide soorten opslag.

In MacBooks wordt alleen nog maar SSD toegepast, omdat deze regelmatig verplaatst worden en daardoor vaker te maken krijgen met schokken. Dat kan nadelig zijn voor een fysieke harddisk met bewegende lees- en schrijfkoppen. Bij MacBooks bestaat de opslag dus voor 100% uit flashgeheugen. Bij de Mac mini (2012-2014) en de iMac (2012-2020) heeft Apple wat langere tijd een Fusion Drive gebruikt.

Mac mini (eind 2012 t/m 2014): 1 of 3 TB harddisk in combinatie met 128 GB SSD>

iMac (eind 2012 t/m eind 2020): 1, 2 of 3 TB harddisk in combinatie met 24, 32 of 128 GB SSD

Sinds november 2021 zijn er geen Macs meer met Fusion Drive.

Fusion Drive voordelen

Wil je een Mac met een grote hoeveelheid opslag die lekker snel reageert, dan is het vaak duur om voor volledig SSD te kiezen. Grotere SSD-schijven zijn aanzienlijk duurder dan de traditionele harde schijven met dezelfde opslag, waardoor de keuze voor een hele grote SSD wellicht niet zo verstandig is.

Een Fusion Drive combineert de grote hoeveelheid opslag van een traditionele harde schijf met een SSD-schijf. Je hoeft zelf niet te kiezen welke apps in het snellere SSD-geheugen komen te staan; dat doet macOS voor je. Het verplaatsen van veelgebruikte bestanden naar het SSD-gedeelte gaat automatisch. De schijf herkent jouw gebruikspatroon. Hierdoor starten je meestgebruikte apps lekker snel op, terwijl bestanden die je sporadisch nodig hebt op de harde schijf opgeslagen worden.

Fusion Drive nadelen

Fusion Drive heeft niet alleen maar voordelen. Zo kun je op een Fusion Drive maar één extra partitie instellen, terwijl dat bij een gewone harde schijf praktisch ongelimiteerd kan. En mocht je een extra partitie aan willen maken, dan maakt deze géén deel uit van de Fusion Drive, waardoor de voordelen hiervan vervallen. Mocht je je opslag willen uitbreiden, dan kun je dat doen met een externe schijf. Deze kan echter geen deel uitmaken van de Fusion Drive, waardoor hij fungeert als een traditionele harde schijf.

Een ander punt is dat de harddisk die deel uitmaakt van de Fusion Drive wat gevoeliger is voor schokken en trillingen. Je kunt deze dan ook het beste op een vaste plek gebruiken en het apparaat tijdens lees- en schrijfopdrachten niet verplaatsen.

Kies de Fusion Drive die bij jou past

Als je een tweedehands Mac koopt of een model van vóór november 2021 is er grote kans dat er nog een Fusion Drive in zit. Deze was verkrijgbaar in meerdere varianten. De Mac mini kon je uitrusten met een Fusion Drive van 1TB, gecombineerd met 128GB aan flashopslag.

Bij de iMac was er wat meer variatie. Ze waren voorzien van een 1, 2 of 3 TB harddisk en flashopslag van 24, 32 of 128 GB. Aanzienlijk minder dan de Mac mini dus. Over het algemeen geldt: hoe meer SSD-opslag, hoe sneller je kunt werken.

Alternatief: een externe schijf

Wil je de opslag van je Mac uitbreiden, dan kan dat ook met een externe harddisk (bijvoorbeeld in een NAS) of een externe SSD. Zo’n portable SSD kun je gemakkelijk meenemen in je tas, waardoor het ook geschikt is om grote hoeveelheden bestanden te verplaatsen. Is jouw Mac voorzien van een SD-kaartsleuf, dan zou je hierin een geheugenkaartje kunnen stoppen, maar de capaciteit van de echt snelle kaartjes is nog relatief laag. Zo kun je in het sd-kaartslot van de MacBook Pro 2021 een UHS-II-kaartje met een snelheid tot 312 MB/s stoppen, maar deze zijn voornamelijk in een capaciteit van 64GB of 128GB verkrijgbaar. Dat schiet dus niet op. Een externe SSD is dan een betere en goedkopere oplossing.

Bekijk ook Portable SSD voor je MacBook nodig? Dit zijn onze aanraders Heb je extra opslagruimte voor je MacBook nodig? Dan kan een portable SSD een goed idee zijn! We zetten in deze gids de beste externe SSD's op een rij.