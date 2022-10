iOS 16.2 is de aankomende middelgrote update voor de iPhone, terwijl voor de iPad gewerkt wordt aan iPadOS 16.2. Wanneer komen deze updates uit? Daar is inmiddels meer informatie over. Dit is wanneer de release van iOS 16.2 gepland staat.

Releasedatum iOS 16.2

Apple’s planning wat betreft software-updates is altijd al redelijk voorspelbaar geweest: in september volgt de grote jaarlijkse update, met de eerste aanvullende update met nieuwe functies ergens in oktober. Vlak voordat het jaar ten einde komt, brengt Apple meestal de tweede (of soms derde) aanvullende update uit. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want inmiddels wordt de beta van iOS 16.2 al getest. Zoals wij eerder al vermoedden, ligt het dan ook voor de hand dat Apple deze keer dezelfde planning volgt. En volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat dat inderdaad gebeuren. Dit is wanneer de release van iOS 16.2 en meer gepland staat.



Volgens de huidige planning gaat Apple iOS 16.2 en iPadOS 16.2 midden december uitbrengen. Dat ligt in lijn met de release data van de voorgaande jaren:

iOS 16.2: midden december (verwacht)

iOS 15.2: 13 december 2021

iOS 14.3: 14 december 2020

iOS 13.3: 10 december 2019

Behalve iOS 16.2 worden ook iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 en macOS Ventura 13.1 verwacht. Meestal brengt Apple de updates tegelijkertijd uit, dus we verwachten al deze versies ook in december. In iOS 16.2 en de andere updates stopt Apple weer diverse nieuwe functies, zoals Freeform en de nieuwe HomeKit-update. In onze round-up lees je wat er nieuw is in iOS 16.2 en meer.

Bekijk ook Round-up: dit zijn de nieuwe functies in iOS 16.2 (en de andere updates) Het is weer zover: er komen weer nieuwe functies aan naar je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. In iOS 16.2 zitten weer nieuwe functies, waaronder de nieuwe Freeform-app en tal van andere verbeteringen. We nemen ze met je door.

Verder vooruit: iOS 16.3 in maart

Als we verder vooruit kijken, kunnen we in het eerste kwartaal van 2023 ook weer een aantal nieuwe updates verwachten. Mark Gurman zegt dat Apple iOS 16.3 gepland heeft tussen begin februari en begin maart. Traditiegetrouw brengt Apple in maart weer een tussentijdse update met wat nieuwe functies uit, dus ook dit is geen verrassing. Gek genoeg spreekt Mark Gurman voor diezelfde periode over macOS Ventura 13.3, terwijl macOS Ventura een versienummer achterloopt op iOS en de rest. Waarschijnlijk gaat het dan ook om macOS Ventura 13.2, nadat macOS Ventura 13.1 aankomende december komt. In de Mac-update van komend voorjaar zit naar verwachting ondersteuning voor de nieuwe Macs, zoals de M2 Pro MacBook Pro en een nieuwe Mac mini. Deze stonden eerst gepland voor dit najaar, maar lijken nu pas begin volgend jaar te komen.

Bekijk ook Releasedatum MacBook Pro met M2 Pro/Max: wanneer komen ze? Wanneer verschijnt er een krachtigere variant van de MacBook Pro met M2 Pro/Max? Veel mensen zitten te wachten op een opvolger van de high-end Pro-modellen voorzien van een M2 Pro of M2 Max-chip. We moeten er nog even op wachten, misschien wel tot 2023?

Wat er nieuw is in iOS 16.3, is nog niet bekend. Maar er is wel een functie die Apple voor 2023 beloofd had: ondersteuning voor web push op de iPhone en iPad. Apple had beloofd dat dit in 2023 beschikbaar zou komen, zodat websites ook op je iPhone en iPad een pushbericht kunnen sturen als je hier toestemming voor geeft. Op de Mac is dit reeds beschikbaar.