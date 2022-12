Telegram is voortaan ook te gebruiken zonder een bestaand telefoonnummer. De berichtendienst laat je voortaan een blockchain-gebaseerde identiteit aanschaffen. Er zitten nog meer nieuwe functies in Telegram versie 9.2.

Telegram zonder telefoonnummer

Als je Telegram wilde gebruiken, had je daarvoor altijd een mobiel nummer nodig. Dat geldt ook voor versleutelde chatdiensten zoals Signal en WhatsApp. Daardoor ben je nooit volledig anoniem, ook al belooft Telegram dat je telefoonnummer op geen enkele manier te achterhalen is door vreemden. Met versie 9.2 van de app wordt het mogelijk om écht anoniem te gaan. Hiervoor moet je via Telegram’s eigen Fragment-blockchain een anoniem nummer kopen. Je betaalt hiervoor met Toncoin.



Toncoin is een afgeleide van Telegram’s eigen pogingen om ‘iets met crypto’ te doen. Anonieme nummers krijgen het landennummer +888 en een piratenvlag. Eerder bood Telegram al tegen betaling korte en mooie gebruikersnamen aan, die je ook met crypto kon afrekenen. Telegram’s betaalmethode Fragment zou al meer dan $50 miljoen aan omzet in minder dan een maand hebben gedraaid, waardoor de app verder ontwikkeld kan worden.

In de iOS-app van Telegram krijg je bij het opstarten van de nieuwe versie niet meteen de mogelijkheid om een anoniem nummer te kiezen (bij Android is dat wel het geval). In plaats daarvan moet je de landencode 888 intikken, waarna je kunt kiezen voor een anoniem nummer. Dat dit in de iOS-versie iets meer verborgen zit, heeft wellicht te maken met de aanvaringen die er eerder tussen Telegram en Apple zijn geweest. Telegram CEO Pavel Durov bekritiseerde Apple omdat bepaalde updates werden tegengehouden.

Maar er zit nog meer in versie 9.2. Zo is er nu een algemene timer voor het wissen van berichten. Je kunt met deze timer zorgen dat berichten in alle nieuwe chats automatisch worden verwijderd. Dit geldt ook voor groepschats. Je kunt dit uitbreiden naar oudere berichten via de instellingen. En met Telegram Topics 2.0 kun je nu meer dan 100 mensen laten deelnemen, waarbij de onderwerpen in een gestroomlijnde modus met twee kolommen worden geopend.