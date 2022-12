Apple aangeklaagd voor discriminatie met Apple Watch

‘Apple Watch discrimineert mensen met donkere huid’

De collectieve rechtszaak is in New York aangespannen door Alex Morales. Hij claimt dat de Apple Watch de zuurstofniveaus in het bloed minder nauwkeurig meet bij mensen met een donkere huidskleur. Morales vindt dat Apple de klanten hierover had moeten informeren. De zaak geldt voor alle inwoners van de Amerikaanse staten Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Mississippi, New York, North Carolina, North Dakota, Utah en Wyoming die sinds 2020 een Apple Watch hebben gekocht. In dat jaar werd de saturatiemeting toegevoegd. In de genoemde Amerikaanse staten gelden wetten op het gebied van consumentenfraude, waarop Morales zich kan baseren. Hij beschuldigt Apple ook van onterechte zelfverrijking en legt een link met structureel racisme in de maatschappij.



Morales vindt dat Apple de wet overtreedt, omdat ze op de hoogte zijn van het feit dat mensen onjuiste zuurstofpercentages te zien krijgen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden als mensen hier verkeerde conclusies uit trekken, of niet op de hoogte zijn dat ze leiden aan hypoxie. Dit is een verlaagde zuurstofconcentratie in het lichaam, in een orgaan of in weefsel.



Bij introductie van de Saturatie-app controleerden we de metingen met een bloedzuurstofmeter voor de vingertop. Dit is ook de meting die in ziekenhuizen wordt gedaan.

Morales heeft zijn Apple Watch tussen 2020 en 2021 gekocht en ging er op dat moment vanuit dat de saturatiemeting correct zou werken, ongeacht de huidtint. Toch zou al tientallen jaren bekend zijn dat dergelijke metingen minder nauwkeurig zijn voor mensen met een donkere huidskleur. De klager vindt dat Apple dit had moeten weten en klanten had moeten waarschuwen. Door verhoogde aandacht voor bloedzuurstofniveaus tijdens de corona-pandemie, zou dit duidelijker aan het licht zijn gekomen.

Eerder kwam Apple in opspraak omdat de hartslagmeter van de Apple Watch minder nauwkeurige metingen uitvoerde bij mensen met tatoeages. Apple bevestigde het probleem en raadt sindsdien aan om de Apple Watch niet te dragen op plekken waar een tatoeage aanwezig is.