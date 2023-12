Als je een pakketje wil versturen via PostNL, heb je daarvoor een verzendlabel nodig. Deze kun je zelf printen, maar dat kan ook eenvoudig bij een PostNL-punt. Ze hebben daarvoor dan de streepjescode nodig, die te vinden is bij de bevestiging van je pakketaanmelding. Maar wist je dat je vanuit daar de streepjescode ook eenvoudig aan Apple’s Wallet-app kan toevoegen? Dat scheelt weer zoeken naar de barcode zodra je op het punt staat om je pakket bij het postkantoor af te geven.

PostNL verzendlabel in Wallet

Om een PostNL-verzendlabel aan Apple’s Wallet-app toe te voegen, moet je deze stappen volgen:

Zodra je je pakketje aangemeld hebt bij PostNL, krijg je daarvan per e-mail een bevestiging (“Je bestelling bij PostNL”). Tik in de bevestiging op de knop Naar je bestelling. Er wordt een webpagina geopend. Daarop zie je je verzendlabel, waar je ook de pdf-versie van kan openen. Tik onder de barcode op de knop Voeg toe aan Apple Wallet. De Wallet-app wordt geopend, met daarin je verzendlabel van PostNL. Tik tot slot op Voeg toe.

Je verzendlabel vind je nu veilig opgeslagen in de Wallet-app. Vervolgens kun je de barcode hierop laten scannen bij een PostNL-punt, zodat zij het label kunnen printen en op de zending kunnen plakken. In de Wallet-kaart van PostNL vind je ook andere informatie, zoals de besteldatum, geldigheidsdatum en het bestelnummer.

De functie zit dus niet in de PostNL-app verwerkt, maar verloopt via de link die je krijgt bij je bevestigingsmail. De functie is een leuke extra en kan goed van pas komen als je vaak pakketjes verstuurt, helemaal omdat je de verzendlabel niet weer apart hoeft op te zoeken via de bevestigingsmail.

Met de Wallet-app kun je nog veel meer doen dan alleen betalen met Apple Pay. Wist je dat je ook zelf eenvoudig klantenkaarten aan Wallet kan toevoegen, zelfs als de winkel dat niet zelf ondersteunt? In onze tip lees je hoe je zelf je eigen Wallet-klantenkaarten maakt.