De HomePod en HomePod mini zijn niet alleen geschikt om muziek op af te spelen, want ze spelen ook een belangrijke rol in Apple’s smart home-platform HomeKit. De HomePod fungeert als woninghub, zodat je je HomeKit-accessoires ook kan bedienen als je niet thuis bent. Maar om de HomePods goed te laten werken met Matter, is nog wel even HomePod software-update 16.1 nodig. Deze update brengt namelijk ondersteuning voor de nieuwe smart home-standaard.



HomePod software-update 16.1

De update maakt HomePods geschikt voor Matter. Dankzij deze versie kan de HomePod communiceren met Matter-accessoires die toegevoegd zijn aan de Woning-app in iOS 16.1 en de andere bijbehorende updates. Matter is de nieuwe smart home-standaard waar Apple samen met andere aanbieders zoals Google, Amazon en Zigbee aan gewerkt hebben. Het zorgt ervoor dat accessoires die Matter geschikt zijn, gebruikt kunnen worden op alle smart home-platformen en stemassistenten van de grote techbedrijven: Siri van Apple, Google Assistent van Google en Alexa van Amazon. Een product hoeft daardoor niet per se HomeKit-gecertificeerd te zijn, want alleen Matter-ondersteuning is genoeg.

Bekijk ook Wat is Matter, de wereldwijde smart home-standaard? Matter zorgt ervoor dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter gaan samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo'n 200 andere fabrikanten doen eraan mee. Wat heb jij eraan?

HomePod software-update 16.1 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.